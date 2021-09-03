أطراف صناعية ومعاش.. علاج الطفل ضحية الخطف بالغربية على نفقة الدولة

قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، علاج الطفل إسماعيل السيد، 11 عاما، على نفقة الدولة، بعد واقعة خطفه من قريته «العتوة البحرية» بمركز قطور، منذ شهرين، وتوثيقه بالحبال والتعدي عليه بالضرب، ما أسفر عن إصابته ببتر في أطراف القدم واليد، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية له، وصرف معاش اجتماعي إلى أسرته، وتوفير أطراف صناعية له.

ووجه محافظ الغربية إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة قطور، بسرعة اصطحاب الطفل إسماعيل، بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى قطور المركزي، لإجراء كافة الفحوصات الطبية له وتوقيع الكشف الطبي له والاطمئنان على صحته.

متابعة مستمرة لحالة الطفل

كما وجه محافظ الغربية وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة، بمتابعة الحالة بشكل مباشر، وإجراء الفحوصات والأشعة له وعمل تقرير بحالته الصحية، ووضع الحالة تحت الرعاية المستمرة، وتدبير ما يلزمه حتى خروجه سالما، مع تخصيص ممرضة من الوحدة الصحية في قريته تعمل على المتابعة اليومية بمنزله، وأيضا توفير طبيب نفسي للطفل إذا كان في حاجة لذلك.

صرف معاش اجتماعي لأسرة الطفل

وفي ذات السياق، وجه المحافظ أماني النادري، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بتدبير أطراف صناعية للطفل، وتقديم معاش اجتماعي، ومساعدات اجتماعية للأسرة على وجه السرعة.

كان الطفل إسماعيل قد تعرض إلى واقعة سرقة «التوك توك» قيادته، وخطفه وتوثيقه بالحبال من يديه وقدميه، لأكثر من 24 ساعة، ما أسفر عن حدوث بتر في قدميه ويديه، بسبب الحبل ومنع الدم من الوصول إلى أطراف القدم واليد، وتم إلقاء القبض على المتهم، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.