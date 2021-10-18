الحالة المرورية بمحاور محافظة الجيزة (فيديو)

رصد عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز، تطورات الحالة المرورية صباح اليوم، من داخل إدارة مرور الجيزة، موضحا أن كوبري 15 مايو الوحيد بالمحافظة الذي يشهد بعض الزحام، في الاتجاه القادم من 6 أكتوبر، بينما الآخر من القاهرة نحو السادس من أكتوبر عبر ميدان لبنان، هناك سهولة ويسر تماما.

أما عن منطقة جامعة الدول العربية وميدان مصطفى محمود، فبالرغم من وجود إنشاءات وأعمال خاصة بمترو الأنفاق، إلا أن الأمور تسير بكل سهولة ويسر.

المسار بكوبري 6 أكتوبر بشكل عام جيد

ولفت مراسل إكسترا نيوز إلى أنه منذ دقائق كان اتجاهي كوبري السادس من أكتوبر يسيران بشكل جيد، لكن «طلعة» العجوزة حتى «النزلة» الأخرى الخاصة بالجزيرة، هذا الجزء فقط الذي يشهد زحاما، لكن المسار بكوبري 6 أكتوبر بشكل عام جيد، موضحا أنه يوجد ازدحام نسبي بمحور صفط اللبن للقادم من جامعة القاهرة؛ نظرا لوجود الجامعة قريبا من محور صفط، أما كوبري عباس فيسير بشكل جيد.

طريق الفيوم وميدان الرماية ينفذ بهما مترو الأنفاق

وأشار «الغنام» إلى أن طريق الفيوم وميدان الرماية ينفذ بهما مترو الأنفاق بشارع الهرم، الذي يسمثل نقلة كبيرة للغاية مع الـ6 محاور الجديدة التي تعمل الدولة على تطويرها، أولها الطريق الدائري الذي يشهد تطويرا بتكلفة تقترب من 8 مليارات جنيه، بطول مسافة 106 كيلو متر، وستمثل متنفسا حقيقيا لكل سكان القاهرة بكل المحاور المرورية، خاصة مع وجود أتوبيس سيكون سريع للغاية، ويقلل من الاختناقات المرورية.

ونوه مراسل إكسترا نيوز، إلى أنه سيكون هناك مواقف بهذا الأتوبيس أسفل الطريق الدائري، والمحور الاستراتيجي الأهم هو الخاص بمونوريل 6 أكتوبر، الذي سيبدأ عبر 12 محطة ستكون من حدائق أكتوبر والمنطقة الصناعية والحصري والشيخ زايد، وصولا لشارع وادي النيل في المهندسين.

طفرة كبيرة بقطاع النقل المصري

وبحسب عوض الغنام، فإن الأرقام تتحدث عن نقل مليون مصري وسكان الجيزة والسادس من أكتوبر يوميا، ما سيمثل طفرة كبيرة بقطاع النقل المصري، وأعطى لمصر ميزة نسبية، وجعلها من الدول التي بها نقلة في هذا القطاع، والمحور الاستراتيجي الآخر هو مترو الأنفاق الذي يتم العمل عليه، ومن المفترض الانتهاء منه خلال 5 سنوات بمحطة الملك الصالح، وستكون النهاية عند طريق الواحات.

أما المحاور الثلاثة الباقية تخدم ما يتم في المتحف العالمي، وهو «الكبير» الذي يمثل أكبر متحف يستوعب حضارة في التاريخ، المحور الأول: الفريق كمال عامر، أول محور مروري في مصر، يربط بين أحياء شمال الجيزة وجنوبها، ويمثل طفرة كبيرة للغاية، والآخر أنور السادات بطول 2 كيلو، ويمثل رافد طولي لسكان فيصل والهرم، والثالث المنصورية.