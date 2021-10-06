«المرور» تعلن تحويلات للطريق الدائري المتجه لمحور طه حسين

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن تحويلات مرورية، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال رفع وتركيب الكمر المعدني الخاص بالكوبري المار أعلى الطريق الدائري المتجه لمحور طه حسين، وهو الأمر الذي يستلزم تحويل حركة السير من الطريق الرئيسي إلى طريق الخدمة في الاتجاهين، كما أكدت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير الحركة المرورية.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه يتم تنفيذ التحويلات المرورية إعتبارًا من الساعة 12.5 صباحًا يوم الخميس الموافق 7 من أكتوبر 2021 وإلى الساعة 6 صباحًا يوم الأحد الموافق 10 من أكتوبر 2021.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.