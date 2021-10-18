تأجيل محاكمة زوجين عرضا طفلتهما للبيع مقابل 700 ألف جنيه لجلسة 14 نوفمبر

قضت محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، بتأجيل محاكمة زوجين لاتهامهما بعرض طفلتهما للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقابل الحصول على مبلغ مالي قدره 700 ألف جنيه بالمطرية، وذلك لجلسة يوم 14 نوفمبر المقبل.

وعقدت جلسة اليوم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

تحقيقات النيابة العامة

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة التعامل في شخص طبيعي، وهي طفلتهما الرضيعة، من خلال عرضها للبيع؛ إذ استخدمت الأم المتهمة الأولى، حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لعرض ابنتها للبيع، بحجة التبني، متخلية عنها لأي مشترٍ؛ مقابل الحصول على مبلغ مالي.

أب وأم يعرضان طلفتهما للبيع مقابل 700 ألف جنيه

كما استخدمت الأم الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الآخر «زوجها»، تحت بصره، بقصد استغلال الطفلة للحصول على منفعة مادية، مستغلين أنهما والديها والمسؤولين عنها، ما تسبب في أن عرضا حياتها وأمنها وسلامتها للخطر.