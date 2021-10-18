أمين الجامعة العربية لوزير الدولة البريطاني: نؤكد رفضنا لسلوك إيران

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي يجري زيارة للقاهرة.

أبو الغيط يشيد بالعلاقات التاريخية بين بريطانيا والعالم العربي

وصرح مصدر بالأمانة العامة للجامعة بأنَّ أبو الغيط ناقش مع كليفرلي التعاون الثنائي بين الجامعة العربية وبريطانيا، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الممتدة بين هذه الأخيرة والعالم العربي.

كما شهد اللقاء، تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك التطورات في العراق على ضوء صدور نتائج الانتخابات البرلمانية.

أبو الغيط يؤكد الموقف العربي الرافض للسلوك الإيراني المزعزع للاستقرار

وجدد أبو الغيط التعبير، تعبيره عن ارتياح الجامعة العربية لظروف سير العملية الانتخابية ومساهمتها في تعزيز سيادة الدولة العراقية، معربًا عن الدعم الكامل للعراق في هذا الشأن.

وتناول اللقاء، التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ونقل تأكيد أبو الغيط على الموقف العربي الرافض لهذه التدخلات وللسلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة.