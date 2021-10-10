أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابي على موكب محافظ عدن ووزير الزراعة اليمني

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، العملية الإرهابية التي استهدفت موكب محافظ عدن ووزير الزراعة وسط عدن، صباح اليوم، بسيارة مفخخة، وأسقطت عددا من القتلى والجرحى.

أبو الغيط يقدم التعازي للحكومة اليمنية

وقدم أبو الغيط التعازي للحكومة اليمنية ولذوي الضحايا، معربا عن استنكاره لهذا الفعل الإرهابي الغاشم الذي يستهدف المدنيين الأبرياء.

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أبو الغيط قوله إن الحكومة اليمنية تؤدي مهمة كبيرة من أجل استعادة الاستقرار، ولكن قوى الإرهاب والميلشيات لا ترغب سوى في استمرار الحرب خدمةً لأجندات خارجية.

أبو الغيط: إرهاب مسؤولي الحكومة الشرعية هدفها إشاعة الفوضى باليمن

وأضاف أن محاولة إرهاب مسؤولي الحكومة اليمنية الشرعية في عدن هدفها إشاعة الفوضى، ولن يكون من شأنها إلا دفع الوضع إلى المزيد من التدهور، مؤكدا أن التسوية السياسية الشاملة للنزاع اليمني هي أمرٌ ممكن لو تبنت كل الأطراف الأجندة الوطنية، ووضعت نصب عينيها ضرورة إنهاء معاناة اليمنيين.