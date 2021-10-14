أبو الغيط خلال لقاء المبعوث الأممي لسوريا: الحل السياسي مخرج الأزمة الوحيد

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، جيير بيدرسون المبعوث الأممي لسوريا، في مقر الأمانة العامة اليوم 14 الجاري، إذ عقد الطرفان جلسة مباحثات مطولة تناولت تطورات الوضع في سوريا.

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن اللقاء تناول الأزمة السورية من مختلف أبعادها، واستمع «أبو الغيط» لعرضٍ مفصل قدمه المبعوث الأممي حول تطورات الوضع الميداني والإنساني في البلاد، مع التركيز على المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة من خلال اجتماعات اللجنة الدستورية، التي تضم الحكومة والمعارضة السورية، ويُنتظر أن تُلتئم في 18 أكتوبر الجاري بجنيف.

أبو الغيط يؤكد ضرورة الالتفات لخطورة تدهور الأوضاع الإنسانية للسوريين

ونقل المصدر عن «أبو الغيط» تأكيده خلال اللقاء ضرورة الالتفات إلى خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية للسوريين بسبب استمرار النزاع، مُشددا على أن الحل السياسي يُمثل المخرج الوحيد من الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد.

وأوضح «أبو الغيط» أن سوريا بلد عربي لابد من الحفاظ على استقلاله وتكامل ترابه الإقليمي، لافتا إلى أن استمرار التدخلات الأجنبية على الأراضي السورية يُعقد الأزمة ويُطيل أمدها، مُشددا على أن مختلف الأطراف في حاجة إلى مراجعة مواقفها من أجل إيجاد مخرج للأزمة.