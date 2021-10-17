مهرجان الموسيقى العربية يعلن عن مفاجأة في حفل افتتاح الدورة 30  

كشفت الفنانة جيهان مرسي، رئيس مهرجان الموسيقى العربية، عن مفاجأة حفل افتتاح الدورة الثلاثين من المهرجان، والمُقرر انطلاقها اعتبارًا من يوم 1 وحتى 15 نوفمبر المقبل. قائلة خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي المُقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية، بإلاعلان عن تفاصيل الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، إن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قررت عزف مقطوعة موسيقية من أعمال الموسيقار الراحل جمال سلامة، على هامش الحفل، تعبيرًا منها عن مشاعر الوفاء إلى الفقيد.

33 حفلاً بالدورة الـ 30 من «الموسيقى العربية»

قالت رئيس مهرجان الموسيقى العربية، إن الدورة الثلاثين ستضم 33 حفلًا، منهم زياد برجي، وسميرة سعيد، ومي فاروق، وعبادي الجوهر، ومدحت صالح، ونهى حافظ، وإبراهيم راشد، ورحاب عمر، ووليد حيدر، وفرات قدوري، ومروة ناجي، وعاصي الحلاني، ووائل جسار، وطوني وديع الصافي، ومحمد محسن، وفايا يونان، ومروان خوري، وعمر خيرت، وعلي الحجار، وهاني شاكر، ومحمد عساف، وجنات، وصابر الرباعي، وأصالة، وماجدة الرومي.

تكريم 18 شخصية بحفل الافتتاح

أوضحت جيهان مرسي، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي المُقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية، بإلاعلان عن تفاصيل الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، إنه سيُجرى تكريم 18 شخصية موسيقية منهم مدحت العدل، والشاعر صلاح محمد علي، والموسيقار محمد مصطفى، والمؤلف الموسيقي هشام نزيه، والموسيقار محمد ضياء، والفنان عبادي جوهر.

وكشفت عن باقي أسماء المكرمين، منهم الفنان مروان خوري، والموسيقار محمد الأمين، الفنان عازف القانون فرات قدوري، نجل الراحل حسين قدوري، والباحث الموسيقي محمد المصمودي، والباحث القانوني محمد أحمد إبراهيم عمران، وعازف الناي محمود كمال عبد الرحمن، وفنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم، وفرقة سداسي شرارة.

وحرصت جيهان مرسي، على توجيه الشكر إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، لدعمها الكبير والمستمر لمهرجان الموسيقى العربية، وكذلك الفنانات ماجدة الرومي، وسميرة سعيد وغيرهم.