نجوم الفن يحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف.. حفل وأغنية و«بوستات»

يستعد عدد من نجوم الفن، للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، ولكن كلُ منهم على طريقته، فمنهم من قرر أن يحتفل من خلال إحياء حفل غنائي، يقدم من خلاله باقة مختارة من الابتهالات الروحانية، ومنهم من يطرح أغنية جديدة، تحمل في كلامتها مدح عن الرسول الكريم، والباقي يشاركون جمهورهم بالتهنئة.

إيهاب توفيق

يقوم الفنان إيهاب توفيق، بإحياء حفلته اليوم على خشبة مسرح النافورة، في دار الأوبرا، احتفالاً بالمولد النبوي الشريف، ويشهد هذا الحفل تقديم توفيق للعديد من الابتهالات الدينية، ومدح الرسول الكريم.

لطيفة

قررت الفنانة لطيفة أن تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف على طريقتها الخاصة، وذلك عن طريق طرحها لأغنية جديدة، تحمل اسم «أشرف الأعراب».

وقامت النجمة لطيفة بالترويج لأغنيتها الجديدة «أشرف الأعراب»، من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام»، حيث نشرت «بوستر» العمل، معلقة عليه: «قريباً.. محَمَّدٌ أَشْرَفُ الأعْرَابِ والعَجَمِ.. من كلمات الإمام البوصيري من برده المديح.. وألحان وتوزيع إسلام صبري .. القصيدة المحمدية». من احتفالية «نور النبي».

وأقام مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمس في الثامنة مساءً، احتفالية «نور النبي»، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون وثقافات الشعوب.

وكانت هذه الاحتفالية رؤية الفنان انتصار عبد الفتاح، بمشاركة عدة فرق، منها: فرقة سودانية «جمعية دنقلة للثقافة والفنون»، ومن اليمن أيضاً فرقة «شباب المركز الثقافي اليمني بالقاهرة»، كما توجد أيضاً من إندونيسيا فرقة «نور اخياري للإنشاد»، ومن سوريا فرقة «صدى الشام»، لتكون الفرقة الأخيرة من مصر والتي تحمل اسم «سماع للإنشاد والموسيقى الروحية».

صلاح عبد الله

وقدم الفنان صلاح عبد الله التهنئة للجمهور بذكرى المولد النبوي الشريف، من خلال كتابته لمنشور عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام»، قائلاً: « كل عام وكل الطيبين والصادقين أصدق والحلوة قلوبهم أحلى وأحلى، المولد النبوي الشريف».