«التنظيم والإدارة» بالشرقية تعلن عن وظيفة قيادية خالية.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية التنظيم والإدارة بالشرقية، عن حاجتها لشغل وظيفة «مدير عام الإدارة العامة للتدريب الإداري»، ضمن الوظائف القيادية التخصصية على قمة الجهاز الرئاسي لمركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة، بالشرقية.

وأشارت المحافظة إلى عدة شروط يجب توافرها لدى المتقدم، من بينها، معرفة كاملة بالقوانين واللوائح والمنشورات المنظمة للعمل، والقدرة على الإشراف والتوجيه، وتدريب تخصصي مناسب ومعرفة تامة بقواعد وأصول العمل، ومهارة في إعداد الخطط وبرامج العمل.

وأضاف «يبدأ التقديم للوظيفة من اليوم ولمدة شهر، بمديرية التنظيم والإدارة بالشرقية، بجوار ديوان عام المحافظة.

المستندات المطلوبة لطلب الوظيفة:

طلب التقدم لشغل الوظيفة باسم محافظ الشرقية مرفق به المستندات التالية:

8 صور شخصية.

ملف يحتوي على أصل + 7 صور مما يلى:

ـ بيان حالة السيرة الذاتية معتمدة من جهة العمل.

ـ بيان من الشئون القانونية بموقفه من الجزاءات والإحالة للمحاكمة التأديبية / الجنائية.

ـ بالنسبة للمتقدم من خارج الجهاز الإداري للدولة يقدم بيان حالته مرفقًا به إقرار موقع منه بصحة البيانات.

ـ التاريخ الوظيفي شامل بيان تقارير الكفاية السنوية جميعها إن أمكن وبيان بالإنجازات التي حققها.

ـ بيان بالوظائف الإشرافية والقيادية التي يشغلها والسابق شغلها وأوجه التطوير التي قام بها أثناء شغلها.

ـ أوجه التميز (الحصول على المدير المتميز – خطاب شكر وتقدير).

ـ الحصول على مؤهل عالي مناسب، وقضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.