ضبط شخصين يتاجران في النقد الأجنبي بالمنيا والقاهرة.. أحدهما جمع مليون جنيه

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام «أحد الأشخاص، مقيم مركز شرطة المنيا – وشقيقه (يعمل بإحدى الدول)»، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الثاني «بالعملة الأجنبية»، من خلال قيامه بإرسالها للأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد؛ ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.

إرسال الأموال نقدًا مقابل عمولة

وعقب ذلك يقوم المتهم الأول بإرسال تلك الأموال لذوي وأهلية العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى، عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الثاني، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندي 1,5 مليون جنيه مصرى.

ضبط شخص بالقاهرة للاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

في سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام «أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة» بمزاولة نشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، ويتخذ من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، وبحوزته «عملات أجنبية ومحلية»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي.