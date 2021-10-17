إصابة 4 فتيات في انقلاب سيارة بترعة في الشرقية

أصيبت 4 فتيات، مساء اليوم الأحد، بجروح وكدمات اثر انقلاب سيارة ملاكي بالترعة بطريق «ههيا- الزقازيق» بمحافظة الشرقية.

الأمن يتلقى إخطارًا بالحادث

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي مركز شرطة ههيا بلاغًا من الأهالي بانقلاب سيارة ملاكي بالترعة بطريق «ههيا – الزقازيق».

الحماية المدنية تنتشل 4 فتيات من سيارة غارقة

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية برئاسة اللواء محمد العادلي مدير الحماية، وتم انتشال مستقلي السيارة، وبالفحص تبين أن السيارة بها 4 فتيات جميعهن مقيمات بمدينة أبو كبير، وتم نقلهن لمستشفى ههيا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

الحماية المدنية تستعين بونش وترفع السيارة

فيما استعانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية بـ«ونش»، وتم رفع السيارة من الترعة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

الصحة تكشف عن الإصابات

فيما أكد مصدر بمديرية الصحة بالشرقية لـ«الوطن»، أن إصابات الفتيات بالحادث ما بين جروح وكدمات، مشيرًا إلى أنه جار الآن تلقيهن العلاج اللازم بمستشفى ههيا المركزي، لافتًا إلى أنهن نقلن إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف فور تلقي غرفة طوارئ المديرية البلاغ.

طريق «الزقازيق – ههيا» متهالك

يذكر أن طريق «الزقازيق – ههيا» حارة واحدة واشتكى الأهالي أكثر من مرة لإزدواجه، كما أن الطريق متصدع وبه كسور بطول الطريق حتى مدخل مدينة ههيا، ويشهد زحامًا شديدًا بالسيارات كونه الطريق الوحيد المؤدي لمدينة الزقازيق ويمر عليه الطلاب والعمال والموظفين يوميًا.