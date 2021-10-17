محافظ الشرقية بعد إحالته 249 طبيبا للتحقيق: مش هنقعد على كل واحد رقيب

كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تفاصيل إحالة 249 طبيبًا وصيدليا في مستشفى بلبيس للتحقيق بعد مروره بشكل مفاجئ، قائلا إنه أجرى جولة مفاجئة على مدارس والمستشفى العام في بلبيس، والصورة ليست قاتمة فكان هناك مجموعة ممتازة وتعمل ومنضبطة، وأيضا يوجد مجموعة أخرى غير منضبطة في عملها فتم إحالتهم جميعا للتحقيق.

الأطباء والتمريض والعمال يمثلون نسبة 25% من إجمالي العاملين بالمستشفى

وأضاف «غراب»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، اليوم الأحد، أنه عند دخوله غرف العزل كان الوضع منضبطًا وأيضًا في العناية المركزة كانت الصورة فيها جيدة، موضحًا أن المحالين للتحقيق من الأطباء والتمريض والعمال يمثلون نسبة 25% من إجمالي العاملين بمستشفى بلبيس.

وتابع: «مش هنقعد على كل واحد رقيب مين هيشتغل، وما يحدث إهمال وتقصير شخصي من البعض، وشعرت بسعادة وانبهار داخل العزل والرعاية المركزة».

لا أعلم حتى الآن سبب تغيب كل هذا العدد

ولفت إلى أنه لم يعلم حتى الآن سبب تغيب كل هذا العدد في الوقت ذاته موضحًا أن الدولة تقوم بدورها في توفير المعدات والأدوات ويجب على المواطنين والموظفين القيام بدورهم تجاه وطنهم.

وقرر محافظ الشرقية، إحالة 249 من العاملين بمستشفي بلبيس المركزي (طبيب - صيدلي - إداري - فني - عامل)، إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بمديرية الصحة، وذلك لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء زيارته المفاجئة أيضًا صباح اليوم، بهدف متابعة مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي والمترددين على المستشفى.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لرصد وتقييم الأداء واتخاذ ما يلزم قانونا حيال المقصرين.