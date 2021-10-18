المشدد 10 سنوات لسائق هتك عرض 4 أطفال بمسكنه في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثالثة، بمحافظة الدقهلية، في جلستها المنعقدة اليوم، بالسجن المشدد 10 سنوات لسائق هتك عرض 4 أطفال بالقوة بإحدى قرى مركز المنصورة، حيث احتجزهم بمسكنه وبدأ عرض أفلام إباحية عليهم وحاول تقليد ما يدور فيها معهم، إلي أن اكتشف الأهالي ما يدور داخل مسكنه وأبلغوا الشرطة وبعرضه على النيابة العامة اعترف بارتكاب الواقعة تفصيليا.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الحميد السعدني، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم وأمانة سر سامح الموافي وتامر عبد المعبود، وأحمد عاشور وذلك في القضية رقم 16774 لسنة 2021 جنايات مركز المنصورة والمقيدة برقم 2123 لسنة 2021 كلي جنوب المتصورة .

10 سنوات سجن مشدد للمتحرش وهاتك عرض 4 أطفال بمسكنه في الدقهلية

وأحال الدكتور المستشار محمد حفني، رئيس النيابة الكلية القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية المتهم «إبراهيم.ا.ا»، 51 سنة، سائق، للجنايات، وجاء في حيثيات أمر الإحالة أنه في يوم 7 أغسطس 2021 خطف المتهم الأطفال المجني عليهم بطريق التحايل بأن استدرجهم إلى مسكنه بعيدا عن أعين الرقباء مبعدا إياهم عن ذويهم مستغلا حداثة سنهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وهتك عرض الأطفال المجني عليهم بالقوة بأن حسر عنهم ملابسهم واستطالت يده إلى مناطق العفة بأجيادهم وأجبرهم علي أفعال إباحية.

كما وجهت له النيابة تهمة إتيان أمور وتلميحات جنسية وإباحية بأن عرص عليهم مقاطع جنسية مصورة باستخدام إحدى وسائل الاتصالات «هاتف محمول»، لتحريضهم على الأعمال الإباحية والمنافية للأداب.

صدر الحكم في الجلسة الأولى بعد سماع مرافعة محمد خالد، محامي المدعين بالحق المدني، ووسط حضور أسر الاطفال الضحايا.