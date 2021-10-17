أعلن المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، اليوم البيان الأسبوعي لأسعار البقوليات والسلع الغذائية خلال هذا الأسبوع، موضحًا أن معظم المنتجات متوفرة بأسواق الدقهلية.

وكشف نادر رمضان، أمين عام الغرفة التجارية بالدقهلية، بيان أسعار البقوليات والسلع الغذائية خلال أسبوع في أسواق الدقهلية اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2021 والتي جاء كالتالي:

العدس بأنواعه:

عدس: يتراوح سعر الكيلو من 22 جنيها ويصل إلى 30 جنيها

عدس صحيح بجبة: سعر الكيلو 20 جنيها

الفول بأنواعه:

فول صحيح مكمور بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 20 جنيهًا ويصل إلى 22 جنيهًا

فول مجروش: 18 جنيهًا

اللوبيا الجافة بأنواعها:

لوبيا جافة بلدي – مستوردة: 24 جنيهًا

فاصوليا جافة: 24 جنيهًا

الحلبة والترمس:

حلبة بلدي: 16 جنيهًا

ترمس سكري: 16 جنيهًا

الأرز:

أرز سائب: يتراوح سعر الكيلو من 8 جنيهات ويصل إلى 9 جنيهات

أرز بسمتي كيلو: يتراوح سعر الكيلو من 17 جنيهًا ويصل إلى 20 جنيها هندي

شعرية سايبة: 9 جنيهات للكيلو

مكرونة سايبة: 9 جنيهات للكيلو

دقيق: يتراوح سعر الكيلو من 8 جنيهات ويصل إلى 9 جنيهات

مكرونة ريجينا 400 جرام: 9 جنيهات

مكرونة الملكة 400 جرام: 5 جنيهات

مكرونة سايبة: الكيلو 9 جنيهات

مكرونة الأطيب 1 كيلو: 9.25 جنيها

بقالة:

عسل أسود: الكيلو 15 جنيها

عسل أبيص برطمان كيلو: يتراوح سعر الكيلو من 45 جنيها ويصل إلى 50 جنيها

شاي العروسة 250 جرام: 20 جنيها

زيت عباد شمس 1 لتر: 24 جنيها

سمنة كريستال 750 جرام: 20 جنيها

الشعرية:

شعرية لسان عصفو الملكة: 5 جنيهات

الشاي بأنواعه:

شاي ليبتون 250 جرام: 20 جنيها

شاي العروسة 80 جرام: 10 جنيهات

شاي ليبتون 50 فتلة: 25 جنيها

التونة:

تونة صان شاين: يتراوح السعر من 20 جنيها ويصل إلى 23 جنيها

صلصة هاينز كاتشب 200 جرام: 21 جنيها

هاينز كاتشب 200 جرام: 21 جنيها

الصلصة بأنواعها:

صلصة طماطم بست عليه 500 جرام: 27 جنيها

سكر: 11 جنيها

زيت صني 800 جرام: 22 جنيها

زيت ذرة كريستال 1 لتر: 34 جنيها

زيت خليط خير البيت 700 مل: 15 جنيها

زيت حلوة: 17 جنيها

المسلي بأنواعه:

سمن روابي 750 جرام: 31 جنيها

سمنة فيرن 700 جرام: 110 جنيهات

سمنة كريستال 1 كيلو: 35 جنيها

سمن بلدي كيلو: يتراوح سعر الكيلو من 140 جنيها ويصل إلى 150 جنيها

قشطة بلدي فلاحي: 80 جنيها

سمنة بقري: 130 جنيها

لانشون حلواني 250 جرام: 25 جنيها

فيتراك مربي 400 جرام: 15 جنيها

حلاوة طحنيه بالمكسرات 50 جراما: يتراوح 40 جنيها ويصل إلى 48 جنيها

مونتانا خضار مجمد بسلة بالجزر 400 جرام: 9 جنيهات

مونتانا ملوخية ناشفة: 40 جنيها