الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا ورياح نشطة (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبوزيد، حالة الطقس اليوم، الأحد، إذ تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم، انخفاضا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، وأن يكون الطقس مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضا، أن يكون الطقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، ومتوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 30 21

الإسكندرية 27 20

وادي النطرون 30 20

طنطا 29 21

شبين الكوم 30 21

دمنهور 29 20

بلطيم 28 21

مطروح 26 18

السلوم 26 19

سيوة 30 17

بورسعيد 28 23

دمياط 28 23

الزقازيق 30 21

المنصورة 30 20

الإسماعيلية 31 21

السويس 31 21

العريش 28 22

رفح 28 22

رأس سدرى 29 20

نخل 29 18

نويبع 33 26

طابا 29 22

كاترين 28 16

الطور 30 23

شرم الشيخ 35 25

الغردقة 34 25

مرسى علم 34 24

الفيوم 34 21

بني سويف 34 20

المنيا 34 20

أسيوط 35 20

سوهاج 37 22

قنا 39 23

الأقصر 39 24

أسوان 41 26

إدفو 41 26

أبو سمبل 39 26

الوادي الجديد 38 22

شلاتين 38 24

أبو رماد 37 22

حلايب 33 24

رأس حدربة 32 23