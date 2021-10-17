الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة لمدة أسبوع بسبب كتلة هوائية قادمة من أوروبا (صور)

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة تنخفض لمدة أسبوع مقبل، حيث تندفع كتلة هوائية معتدلة قادمة من أوروبا إلى شمال أفريقيا، تنخفض على إثرها درجة حرارة مناطق عديدة، منها المدن الساحلية والقاهرة حتى شمال الصعيد وجنوب الصعيد، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 28، وتنخفض في محافظات الصعيد عن 40 درجة، وتسود أجواء خريفية على الأنحاء كافة.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، الظواهر المتوقعة خلال تلك الفترة، والتي تتمثل في شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة، مشيرة إلى أنّ الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

نشاط للسحب المدارية على شمال البلاد خلال فترة الليل

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى نشاط للسحب المدارية على شمال البلاد خلال فترة الليل، قد يتساقط منه بعض الأمطار على مناطق متفرقة، اعتمادا على أنّ كمية الرطوبة السطحية تكون غير مؤثرة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، ومتوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 30 21

الإسكندرية 27 20

وادي النطرون 30 20

طنطا 29 21

شبين الكوم 30 21

دمنهور 29 20

بلطيم 28 21

مطروح 26 18

السلوم 26 19

سيوة 30 17

بورسعيد 28 23

دمياط 28 23

الزقازيق 30 21

المنصورة 30 20

الإسماعيلية 31 21

السويس 31 21

العريش 28 22

رفح 28 22

رأس سدرى 29 20

نخل 29 18

نويبع 33 26

طابا 29 22

كاترين 28 16

الطور 30 23

شرم الشيخ 35 25

الغردقة 34 25

مرسى علم 34 24

الفيوم 34 21

بني سويف 34 20

المنيا 34 20

أسيوط 35 20

سوهاج 37 22

قنا 39 23

الأقصر 39 24

أسوان 41 26

إدفو 41 26

أبو سمبل 39 26

الوادي الجديد 38 22

شلاتين 38 24

أبو رماد 37 22

حلايب 33 24

رأس حدربة 32 23