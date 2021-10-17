هيئة الأرصاد الجوية تكشف عن مناطق سقوط الأمطار وموعدها

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني المصرية، بيان منذ قليل، تكشف فيه عن مناطق سقوط الأمطار وموعدها، إذ يتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق خلال الساعات المقبلة، موضحة خريطة الظواهر الجوية المتوقعة على كل كافة أنحاء الجمهورية على مدار أسبوع، حتى يوم السبت المقبل الموافق 23 أكتوبر.

خريطة سقوط الأمطار في مصر

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة بفرص سقوط تصل لـ20% تقريبًا، غداً الاثنين.

وتابعت الهيئة، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية، على فترات متقطعة بفرص سقوط تصل لـ20% تقريبًا، الثلاثاء المقبل.

هيئة الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس حتى السبت المقبل

وأوضحت الهيئة خلال البيان الصادر عنها اليوم الأحد، أن الطقس يكون معتدل على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، و السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، أثناء النهار.

أما في ساعات الليل، فقد أضافت الهيئة أن الطقس يكون لطيفًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل

هيئة الأرصاد الجوية توضح مناطق نشاط الرياح

وأضافت الهيئة، أن هناك توقعات بانتشار شبورة مائية في الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، فضلاً عن نشاط حركة الرياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتابعت أن طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.