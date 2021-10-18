وزيرة التضامن تكرم الدكتور علي جمعة على جهود «مصر الخير»

كرّمت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، خلال مؤتمر «تكافؤ الفرص التعليمية»، على مجمل جهود مؤسسة مصر الخير في التعليم والمدارس المجتمعية التي تنشئها المؤسسة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لإعادة دمج الطلاب المتسربين من التعليم داخل المنظومة التعليمية مرة أخرى.

تعاون «التضامن» مع «مصر الخير»

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي في بيان، إلى دعم التعليم المجتمعي للمتسربين من التعليم او من حُرموا من التعليم بسبب أماكن السكن النائية، معلنة أنّ الوزرة ساهمت في دعم 34 ألف طالب وطالبة بمدارس المجتمع بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

برنامج تنمية الطفولة المبكرة

وأوضحت نيفين القباج أنّ وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذي نجح في إنشاء 1000 حضانة العامين الماضيين وفي سبيله إلى زيادة 3,500 حضانة بقرى حياة كريمة، كما أضافت شرط الحصول على الدعم النقدي «تكافل» بإلحاق 5 ملايين طفل من الأسر المستفيدة بالتعليم وانتظامهم في الحضور بنسبة لا تقل عن 80%.

مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنّ الوزارة تنفذ مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية، لتقديم الخدمات للطلاب غير القادرين وذوي الهمم، وإتاحة خدمات بنك ناصر الاجتماعي للتمكين الاقتصادي والشمول المالي لهيئات التدريس وطلاب الجامعات، وحث الطلاب على المشاركة والتطوع والتبرع بالدم من خلال الهلال الأحمر المصري، وتكثيف خدمات التوعية بموضوعات برنامج "وعي" ومناهضة التعاطي والإدمان وتحفيز حس المواطنة لدى الشباب.

توصيات المؤتمر

وسردت القباج في نهاية كلمتها توصيات المؤتمر، كما يلي:

1. إعفاء مكلفات الخدمة العامة اللاتي يعلمن 10 أميات وأميين من أداء الخدمة لمدة عام وتسليمهم شهادة الانتهاء من الخدمة حال نجاح هؤلاء العشرة في اختبارات محو الأمية وتعليم الكبار.

2. تدعم الوزارة التعليم المدرسي والمهني لمليون طالب خارج برامج الدعم النقدي بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

3. تخطط الوزارة لفتح 3500 حضانة طفولة مبكرة و500 مدرسة مجتمع في قرى حياة كريمة.

4. توفير الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة للطلاب ذوي الهمم وتقديم الدعم لغير القادرين منهم.

5. إطلاق حملة لجمع التبرعات تحت حساب المؤسسة العامة للتكافل لدعم تكافؤ الفرص التعليمية لجميع أطفال مصر، والمساهمة في خفض نسب الأمية من خلال الحملة القومية التي ينفذها الشركاء المعنيين لمحو أمية مليون مواطن ومواطنة.