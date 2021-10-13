الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من وزارة التضامن.. الصرف يبدأ السبت

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر 2021، يوم السبت الموافق 16 أكتوبر، لنحو 3.8 مليون أسرة، إذ من المقرر أن يكون يومي السبت والأحد لمستفيدي «كرامة» وعددهم مليون و330 ألفا و495 شخصا، والذي يتاح لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وجزء للمرأة المعيلة.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة من وزارة التضامن

ويمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من وزارة التضامن الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول للاستعلام عن تكافل وكرامة عبر الرابط من هنــــــا.

2. يكتب المواطن الرقم القومي له في الجزء المخصص لذلك «كما هو موضح».

3. يضغط المواطن على كلمة «استعلام».

4. تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن ويستطيع التعرف منها على البيانات التالية:

- المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «سارٍ، تجميد، إيقاف».

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

- في حال البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

5. في حال رغبة المواطن التقدم بشكوى:

- يدخل المواطن القائم بالشكوى الرقم القومي له.

- يضغط على كلمة «تسجيل شكوى».

6. تظهر للمتقدم بالشكوى صفحة البيانات الاستعلامية المطلوب استكمالها لمتابعة الشكوى وهي:

- اختيار المحافظة، الإدارة الاجتماعية والمركز/ قسم الشرطة التابع له «ستظهر بشكل تلقائي في حالة أن المتقدم بالشكوى من الأسر المستفيدة بالبرنامج».

- تحديد نوع الشكوى «من قائمة الاختيارات».

- كتابة عنوان الإقامة بالوصف التفصيلي.

- رقم التليفون المحمول للمتقدم بالشكوى أو أقرب فرد للأسرة.

- رقم الهاتف الأرضي.

- كتابة تفاصيل الشكوى.

7. الضغط على كلمة تسجيل.

8. تظهر أمام المواطن رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح وكذلك رقم الشكوى.

9. يطبع المواطن الشكوى التي جرى تسجيلها بالضغط على كلمة «طباعة».