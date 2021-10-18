إصابة 6 أشخاص في حوادث متفرقة بجنوب سيناء

شهدت محافظة جنوب سيناء وقوع عدة حوادث سير على الطرق السريعة، أسفرت عن إصابة 6 أشخاص دون وقوع قتلى، ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين للمستشفى للعلاج.

تلقي اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، ثلاثة بلاغات منفصلة بوقوع حوادث طرق أسفرت عن إصابة 6 أشخاص بينهم سياح، حيث ورد بلاغا لقسم شرطة دهب بانقلاب سيارة ملاكي بالقرب من كمين دهب اتجاه شرم الشيخ، وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص هم «حسان الأفنيش، 32 سنة، من عرب 48، مصاب بسجحات وكدمات بالذراع اليسرى، وطالب الأفنيش، من عرب 48، مصاب بكسر في الساق الأيمن وجرح قطعي بالذقن وسحجات وكدمات، وأحمد عبد الحكيم عبد الكريم، 30 سنة، من محافظة الشرقية».

نقل المصابين إلى المستشفى

جرى نقل المصابين إلى مستشفى دهب المركزي تحت إشراف الدكتور محمد عبد الجواد مدير مرفق إسعاف جنوب سيناء، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وتلقى مدير الأمن، إخطارا من قسم شرطة ابوزنيمة يفيد بانقلاب سياره ملاكي باتجاه مدينة شرم الشيخ بحوالي 10 كيلو متر، ما أسفر عن إصابة «داليا سعد محمد سعيد،27 سنة من محافظة البحيرة، مصابة بكدمة في الرأس والساق اليسرى، ومحمد علي فرج 29 سنة، من البحيرة»، تم نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس العام.

كما تلقى مدير الأمن إخطارا من قسم شرطة شرم الشيخ، بحدوث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى تاكسي أمام فندق ريكسوس بمدينة شرم الشيخ، وأسفر الحادث عن إصابة محمد السيد عبد السلام، 26 سنة من محافظة الشرقية.