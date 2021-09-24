تطوير المشربية وإنشاء ممشى سياحي ضمن الهوية البصرية لـ«دهب»

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن زيارة وفد من الجامعة الألمانية بالقاهرة، مدينة دهب، لمدة ثلاثة أيام، لعمل هوية بصرية للمدينة في إطار تطوير مدينة دهب، مشيرا إلى إن الهدف من الزيارة تفقد كل الأحياء والمناطق بالمدينة وزيارة المناطق السياحية لوضع تصور لعمل ملامح الهوية البصرية مثل ما حدث في شرم الشيخ، مشيرا إلى أن الهوية البصرية للمدينة تشمل كل المعالم وما تتميز به المدينة.

مناطق الغوص لا مثيل لها

أوضح «فودة»، أن مدينة دهب جرى وضع خطة هذا العام من أجل تطويرها، لتليق بمكانتها السياحية خاصة وأنها تشتهر بمناطق غوص لا مثيل لها في العالم.

خطة تطوير مدينة دهب

أوضح اللواء عارف عبدالعزيز رئيس مدينة دهب، أنه عقد أمس الخميس لقاء موسعا ضم كل الإدارات بالمدينة، ووفدا من الجامعة الألمانية، لوضع خطة تطوير المدينة باستخدام الهوية البصرية، وتحديد طرق تطوير الممشى السياحي، باعتبارها قبلة السائحين، وقال إن مخطط تطوير مدينة دهب يتضمن تطوير منطقة المشربية وإنشاء ممشى سياحي بطول 5 كيلو مترات، وتطوير الطريق الرئيسي بالمدينة بداية من الكمين الأمني بمدخل المدينة حتى الممشى السياحي.

وأكد أن التطوير يشمل طريق مبارك بطول 2 كيلو و600 مترا، بداية من الطريق الرئيسي وحتى منطقة البلوهول، ويتضمن ازدواج الطريق وحارة للدراجات.

خيمة للكشف عن الأمراض المزمنة

أكد رئيس مدينة دهب أنه تم إقامة خيمة في منطقة مجري السيل وجري تجهيزها لتصبح مركزا طبيا، وذلك لتنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بالكشف على أمراض الاعتلال الكلوي والضغط، السكر، موضحا أن المبادرة تشمل الكشف عن أورام الثدي للسيدات، وذلك لمدة خمسة أيام بدأت اليوم وتنتهي يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري.

وأوضح أن موظفي مجلس المدينة تلقوا الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد وبذلك يكون نسبة التطعيم في المجلس 100%.