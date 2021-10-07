ضبط مقهى مخالف يقدم الشيشة لرواده بمدينة «دهب»

قال اللواء عارف عبد العزيز، رئيس مدينة دهب، إن جهاز المدينة نفذ حملة موسعة على المقاهي، ليلة أمس، تنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمراجعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتصدي لظاهرة تداول الشيشة بالمقاهي.

وقال رئيس المدينة في بيان صحفي، اليوم، إن الحملة ضبطت مخالفة للمرة الثانية بمقهى «أم كلثوم»، بالمسبط، حيث يتم تقديم الشيشة لرواد المقهى على الرغم من تشميع المكان، إلا أن مالكه تحايل على القانون بطرق ملتوية ودخل للمكان رغم التشميع والسماح للزبائن بالدخول وتقديم الشيشة .

وأكد أنه جرى مداهمة المكان وتصويره من أماكن مختلفة مجاورة لتوثيق المخالفات وجارٍ إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك ومدير المقهى.

حملة لضبط الاشغالات المخالفة

وأضاف رئيس مدينة دهب، إن رؤساء القطاعات وشرطة المرافق نفذوا حملة موسعة بمنطقة المسبط والممشى السياحي بالمدينة لمتابعة المحال التجارية والإشغالات التي يستثمرها أصحاب المحال دون ترخيص أو دفع رسوم.

وأكد أنه جري ضبط 5 محال مخالفة تقوم باستغلال المساحات الموجودة أمامها دون الحصول على ترخيص من مجلس المدينة، ودون دفع رسوم.

إزالة تعديات بمنطقة الكانيون للمرة الثانية

ولفت «عارف»، إلى ضبط مخالفة بالبناء في منطقة الكانيون، عبارة عن قواعد خرسانية وأعمدة حديدية، وجرى إزالة المخالفة وإخطار الشرطة بالمخالفة لتعيين حراسة على الكانيون.

وأوضح أن منطقة الكانيون جرى الاتفاق عليها لتكون منطقة للغوص فقط طبقا لما أقرته اللجنة التي تفقدت المنطقة عقب حدوث تعديات من المواطنين والسياح ما أثر بالسلب على المنطقة التي تعد من أفضل مناطق الغوص في العالم.