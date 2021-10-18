تراجع أسعار الذهب 3 جنيهات.. والغرفة التجارية تكشف السبب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، 18 أكتوبر 2021، بالسوق المحلية بمقدار 3 جنيهات لجرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشاراً في مصر، والذي يعد من أهم مسارات الاستثمار وتخزين الأموال مع الحفاظ على قيمتها، بجانب استخدامه للزينة.

سعر جرام الذهب عيار 21

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين مستويات 772 و774 جنيه للجرام اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24

فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 882 و885 جنيه للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 662 و663 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم، نحو 6,176 و6,192 جنيه مصري.

سعر أوقية الذهب اليوم

وتراوح سعر أوقية الذهب بالسوق المحلي بين 27,439 و27,510 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين، في البورصات العالمية 893.89 جنيه، ما يعادل 56.86 دولار أمريكي، فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 782.17 جنيه، 49.76 دولار أمريكي، وسجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو670.43 جنيه، 42.65 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وفي سياق متصل، أرجع إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، ارتفاع أو انخفاض سعر الذهب إلى تذبذبات البورصة العالمية، وسعر صرف الدولار، بجانب قوى السوق من عرض وطلب.

وتتفاوت أسعار جرامات الذهب حسب العيار المستخدم، كذلك تختلف الأسعار من محل صاغة إلى آخر ويضاف لسعر جرام الذهب «المصنعية»، وهي قيمة ما يدخل عليه من تعديلات ليصل في النهاية إلى يد المستهلك في صورة «مشغولات ذهبية».

وتحرص «الوطن» على متابعة كل جديد بسوق الذهب في مصر وذلك لتلبية احتياجات قرائها، خاصة في ذلك الوقت من العام الذي يتسم بتذبذب أسعار سوق الصاغة في مصر والعالم، في إطار سلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.