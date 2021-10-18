سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 18-10-2021

يهتم العديد من الأشخاص بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، سواء لشرائه للزينة أو إدخاره والاستثمار به على المدى البعيد، خاصة مع التغيرات السعرية التي تحدث بشكل يومي سواء ارتفاع أو انخفاض مفاجئ، كما يحظى سعر جرام الذهب عيار 21، وهو أكثر الأنواع بحثًا، باهتمام الكثيرين نظرًا لأنه الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في بداية تعاملات اليوم الاثنين، الموافق 18 أكتوبر الحالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 885 إلى 887.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 774 و776 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 663 و665 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6192 و6208 جنيهات.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين، الموافق 18 أكتوبر 2021، في أسواق المال، نحو 893.89 جنيه، 56.86 دولار أمريكي، وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 782.17 جنيه، 49.76 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو670.43 جنيه، 42.65 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وأرجع إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، الارتفاع أو الانخفاض في سعر الذهب إلى سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق.