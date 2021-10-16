استقرار أسعار الذهب بعد تراجعها أمس.. وموعد ارتفاعها مرة أخرى

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 16 أكتوبر، بعد انخفاضها أمس بقيمة 10 جنيهات خلال نهاية تعاملات أمس الجمعة.

وشهدت أسعار الذهب اليوم السبت استقرارًا في الأسعار، بالمقارنة بنهاية تعاملات البورصات العالمية أمس الجمعة، وجاء هذا الاستقرار بسبب إغلاق التداول في البورصات أيام السبت والأحد، على أن يبدأ التداول مجددًا يوم الاثنين المقبل.

وتراجعت أسعار الذهب العالمية والمحلية أمس الجمعة، وينصح دائما العاملون في مجال بيع الذهب المواطنين بشراء الذهب خلال أوقات الانخفاضات السعرية لتحقيق مكاسب عقب ذلك عند رفع الأسعار.

أسعار الذهب اليوم السبت 16 أكتوبر 2021

وجاءت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت في محلات الصاغة دون مصنعية على النحو التالي:

- عيار 24 نحو 887 جنيها.

- عيار 21 نحو 776 جنيها.

- عيار 18 نحو 665 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب 6208 جنيهات.

سعر الأوقية

سجلت الأوقية سعر27.800 جنيه.

أسعار الذهب عالميًّا

وشهدت أسعار الذهب عالميًّا، انخفاضا في نهاية تعاملات البورصات العالمية أمس الجمعة، إذ بيع عيار 24 بسعر 56.86 دولار، بينما سجل عيار 22 نحو 52.12 دولار، فيما بلغ عيار 21 نحو 49.76 دولار، وبيع عيار 18 بـ42.65 دولار.

ومن جانبه، قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة، في تصريح لـ«الوطن»، إنَّ هناك توقعات بارتفاع سعر الذهب خلال الفترة القادمة خلال نهاية الشهر.

من المتوقع أن تعاود أسعار الذهب ارتفاعاتها عالميا، على خلفية تزايد معدلات التضخم العالمي وأزمات الطاقة واختناق سلاسل الإمدادات.

وقالت وكالة «بلومبرج» إن أسعار الذهب ارتفعت إلى أعلى مستوياتها خلال أربعة أسابيع، في الوقت الذي يكثف فيه المستثمرون تحركاتهم بحثا عن «ملاذ آمن» لاستثماراتهم، وبعيدا عن الاضطرابات الحالية في الأسواق العالمية، التي تحدث تزامنا مع اقتراب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من تقليص مشترياته من أدوات الدين الحكومية.