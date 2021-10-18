مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي في ندوة بمطروح

نظم مركز النيل للإعلام بمدينة مرسى مطروح، ندوة حول مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي على المواطنين والمجتمع، بحضور لفيف من طلبة وطالبات كلية التمريض بجامعة مطروح، وذلك في قاعة مركز النيل بمجمع إعلام مطروح، تحت إشراف صافيناز أنور مدير عام مركز النيل للإعلام بمطروح.

مخاطر وتهديدات شبكات التواصل الاجتماعي

واستعرض الكاتب الصحفي والباحث في الإعلام محمد رفعت خلال فعاليات الندوة بمطروح أهم المخاطر التى تمثل تهديدات على الفرد والمجتمع في مصر، ومن بينها وجود محاولات من بعض الأشخاص من خارج البلاد للتواصل مع المصريين والنصب عليهم في مبالغ مالية واستدراجهم لتحويلات لصالحهم، بعد محاولات لايقاع الضحية في مواقف مخلة، بدافع الحب والإعجاب، وتبادل الصور والفيديوهات التى تفسد المجتمع، حتى يقع الفريسة، وتبدأ عملية الإبتزاز، والمساومة على فضح الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي مما يشكل تهديد خطير على الفرد.

كما شرح بعض الأساليب الأخرى المستحدثة وهي تواصل بعض الشركات الوهمية بدافع تنفيذ إعلانات تجارية على صفحات شخصية أو صفحات وجروبات يتابعها أعداد كبيرة بالآلاف والملايين أحيانا، في مقابل وضع إعلانات تجارية، واستدراجه لمعرفة الباسورد الخاص به، للوصول إلى شريحة عريضة من المجتمع وبث مواد دعاية تهدم المجتمع من الداخل وتسلط الأضواء على السلبيات فقط، واستغلال ضعاف النفوس بأرباح مادية للتحكم في تصرفاتهم للإساءة للدولة بما يساهم في هدم المجتمع، كما تطرق لشرح الحرب الإلكترونية وحروب الجيل الرابع، ومخاطرها والحذر منها، وتوعية الأسرة في المنزل بهذه التهديدات.

استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي

وأكد الكاتب الصحفي أن مواقع التواصل الاجتماعي لها فوائد عظيمة بينما لها مشاكل كبيرة، ولابد أن نحرص على حسن استخدامها في الإيجابيات، وعدم إهدار جميع أوقاتنا المهمة لمجرد تصفح هذه المواقع ما يجعل البعض فريسة لمن يستهدفون الإضرار بالفرد والمجتمع.

الإبلاغ عن أضرار شبكات التواصل الاجتماعي

ونبه على أهمية الإبلاغ من خلال كل مواطن يتعرض لمخاطر عن كل ما يضره ويضر المجتمع للجهات المختصة، مباحث الإنترنت، في أقرب قسم شرطة أو أقرب مديرية أمن وعدم السماح لأحد باستغلاله أو ابتزازه لتحقيق أغراض من شأنها الإضرار به نفسيا أو معنويا أو ماديا أو إضرار المجتمع أو إضرار الدولة التى نسعى جميعا في الإصطفاف خلفها من أجل العبور إلى مستقبل مشرق.