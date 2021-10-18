خريطة الظواهر الجوية ومناطق سقوط الأمطار حتى الأحد.. مائل للبرودة ليلا

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني المصرية، بيانا منذ قليل، تكشف فيه عن خريطة الظواهرالجوية ومناطق سقوط الأمطار وموعدها، على كل أنحاء الجمهورية على مدار أسبوع، خلال الفترة من غد الثلاثاء حتى الأحد المقبل الموافق 24 أكتوبر، إذ يتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق خلال الساعات المقبلة.

حالة الطقس المتوقعة على البلاد

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما في ساعات الليل فسيكون لطيفا على الأنحاء كافة.

خريطة سقوط الأمطار في مصر

وتابعت الهيئة، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية، على فترات متقطعة بفرص سقوط تصل لـ20% تقريبًا، الثلاثاء المقبل.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل

هيئة الأرصاد الجوية توضح مناطق نشاط الرياح

وأضافت الهيئة، أن هناك توقعات بانتشار شبورة مائية في الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، فضلاً عن نشاط حركة الرياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتابعت أن الطقس يميل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 28 19

الإسكندرية 26 20

وادي النطرون 27 20

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 18

دمنهور 28 20

بلطيم 27 20

مطروح 26 19

السلوم 26 20

سيوة 29 18

بورسعيد 26 20

دمياط 26 20

الزقازيق 28 19

المنصورة 28 19

الإسماعيلية 29 19

السويس 32 21

العريش 28 20

رفح 26 21

رأس سدر 29 20

نخل 27 16

نويبع 29 23

طابا 26 21

كاترين 25 14

الطور 29 23

شرم الشيخ 32 24

الغردقة 32 24

مرسى علم 31 23

الفيوم 30 20

بني سويف 30 21

المنيا 30 20

أسيوط 30 21

سوهاج 32 21

قنا 34 21

الأقصر 34 22

أسوان 35 22

إدفو 35 22

أبو سمبل 34 23

الوادي الجديد 33 21

شلاتين 33 23

أبو رماد 32 24

حلايب 30 24

رأس حدربة 30 24.