الأرصاد تؤكد تحسن الأحوال الجوية بعد ليلة مطيرة مصحوبة بالرعد «صور»

أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى السحب والخلايا الرعدية على شرق وجنوب القاهرة ومناطق من الوجه البحري وشمال الصعيد وشمال ووسط سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

تحسن الأحوال الجوية على القاهرة وفرصة للأمطار الرعدية على السواحل الشرقية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، أنه وبعد ليلة مطيرة مصحوبة بالرعود على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، وتشير آخر صور الأقمار الصناعية الآن إلى تحسن الأحوال الجوية على القاهرة وتكون فرصة الأمطار الرعدية على السواحل الشرقية وشمال سيناء ومدن القناه وخليج السويس.

درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 32 21

الإسكندرية 30 21

وادي النطرون 31 20

طنطا 31 21

شبين الكوم 32 21

دمنهور 31 20

بلطيم 30 21

مطروح 28 18

السلوم 29 19

سيوة 31 17

بورسعيد 28 24

دمياط 28 23

الزقازيق 32 21

المنصورة 32 20

الإسماعيلية 32 19

السويس 32 20

العريش 29 22

رفح 28 22

رأس سدر 33 19

نخل 35 15

نويبع 35 25

طابا 31 22

كاترين 29 17

الطور 31 24

شرم الشيخ 36 25

الغردقة 35 25

مرسى علم 34 24

الفيوم 33 21

بني سويف 34 20

المنيا 34 20

أسيوط 35 21

سوهاج 36 22

قنا 39 23

الأقصر 41 24

أسوان 42 27

إدفو 42 26

أبو سمبل 40 27

الوادي الجديد 38 22

شلاتين 36 24

أبو رماد 35 22

حلايب 33 24

رأس حدربة 32 23