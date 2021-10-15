«الأرصاد»: تحسن في الأحوال الجوية بداية من الأحد «فيديو»

قالت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعا ملموسا في درجات الحرارة، بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات على أغلب الأنحاء، ومع سطوع الشمس في فترة الظهيرة يكون الطقس حارا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية للبلاد ومحافظات شمال الصعيد، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، لافتة إلى أن يوم الأحد سيشهد تحسنا في الأحوال الجوية وعودة الأجواء الخريفية، ولن يكون هناك أي فرصة لسقوط الأمطار حتى منتصف الأسبوع المقبل.

نسبة برودة في الصباح الباكر

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح»، الذي يقدمه محمود السعيد ونهى درويش ودارين مصطفى، عبر قناة «اكسترا نيوز»، أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض والطقس يكون لطيفا على أغلب الأنحاء خلال ساعات الليل، لكن خلال الساعات المتأخرة من الليل، والصباح الباكر يكون هناك نسبة برودة ليكون الطقس مائلا للبرودة على أغلب الأنحاء، وبخاصة الأماكن الصحراوية والأماكن المكشوفة والمدن الجديدة.

درجات الحرارة

وتابعت المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم على السواحل الشمالية الغربية للبلاد ستكون 33 درجة مئوية، و29 درجة على السواحل الشرقية في دمياط وبورسعيد ورفح والعريش، و34 درجة على القاهرة الكبرى، و35 درجة في المنيا وأسيوط، و42 درجة في الأقصر وأسوان، مشيرة إلى أن درجات الحرارة غدا السبت ستقدر بنفس القيم.