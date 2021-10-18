رياح محملة بالأتربة وانخفاض في درجات الحرارة بالبحر الأحمر

شهدت بعض من مدن محافظة البحر الأحمر، رياحا شديدة محملة بالأتربة وسط إنخفاض في درجات الحرارة وارتفاع الأمواج، بينما لم تتأثر الأنشطة البحرية وحركة الطرق بالنشاط الملحوظ للرياح، وسط استعدادات أجهزة المحافظة لسقوط الأمطار والسيول المتوقعة وسوء الأحوال الجوية.

اتخاذ التدابير اللازمة بطرق البحر الأحمر

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية.

وشدد مرور البحر الأحمر على اتخاذ التدابير اللازمة على الطرق السريعة والالتزام بالإرشادات المرورية وعدم تجاوز السرعات المقررة وانتشار الخدمات المرورية على طرق المحافظة.

خطة لتطوير الممشي السياحي بالغردقة

وفي سياق آخر، وضعت محافظة البحر الأحمر خطة للبدء في تطوير وتنسيق الممشى السياحي، حيث يعتبر واحداً من أهم المقاصد السياحية بالمدينة التي يرتادها السائحون، وكذلك أهالي المحافظة، كما يضم العديد من الفنادق والمنتجعات السياحية وكبرى المحال، وتتضمن الخطة رفع كفاءة الأرضيات والأرصفة وتجديد البلدورات ودهانها، وتحديث أعمال الإنارة والتشجير، وكذلك تطوير دورات المياه والكافيهات ومراكز الخدمة لتظهر بالشكل الجمالي الذي يواكب أحدث التصميمات العالمية .

واكد محمد البنداري السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر أن مشروع تطوير الممشى السياحي بطول 6.5 كم مربع ، وسيتم تقسيم العمل إلى قطاعات يتم تنفيذ الأعمال بها على مرحلتين، حيث تستهدف المحافظة افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في القريب العاجل.