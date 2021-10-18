تداولت وسائل الإعلام واقعة ظهور كائن بحري غريب في مياه البحر الأحمر، خلال الآونة الأخيرة، وهي ظاهرة تحدث للمرة الأولى في المياه المفتوحة بالبحرالأحمر، حيث رصد عدد من الغواصين ظهور كائن غريب، يشبه حيوان مخروطي ليس له عين وهو من ضمن الكائنات البحرية غير المعروفة والتي ضلت طريقها إلى الشواطئ.

5 معلومات عن ظهور كائن غريب في البحر الأحمر

وأوضح الدكتور محمود عبدالراضي مدير معهد علوم البحار بالبحرالأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، أن الغواصين عثروا على كائن بحري غريب في الغردقة، على عمق 40 مترا في المياه المفتوحة بالغردقة، يشبه حيوان بشكل مخروطي ليس له أعين.

الكائن البحري الذي تم العثور عليه ليس من حيوانات السطح، وبدون عين لأنه لا يحتاج الرؤية حيث يعيش في المياه العميقة، حتى عمق 200 متر تحت سطح المياه، وبعد الـ200 متر تكون المياه مظلمة عاتمة، وفقا لمدير معهد علوم البحار.

وأضاف أن الكائن البحري الغريب لا يعيش في المحيط الضوئي، حيث تضيئ أشعة الشمس حتى عمق 200 متر فقط تحت سطح المياه، بينما يعيش الكائن البحري تحت الـ200 متر في المياه مظلمة، مشيرا إلى أن الكائن البحري من ضمن كائنات الأعماق المزودة بحواس غير العين مثل المجسات والحساسات تشبه الخصائص الردارية التي تمكنها من الحصول على غذائها.

ولفت إلى أن رصد هذا الكائن البحري للمرة الأولى في مياه البحر الأحمر، نتيجة خلل جيني تسبب في ضل طريقه ليظهر في الأعماق القريبة من سطح المياه حيث ترك بيئته الطبيعية وفقد قدرته على الاتزان.