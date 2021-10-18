القباج: دعم نقدي لـ6.5 مليون طالب.. وخطة لعقاب من يسرب ابنه من التعليم

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّه جار دعم 6 ملايين و500 ألف طالب بالمراحل التعليمية، حيث يتم دعم 5 ملايين طالب بـ«تكافل وكرامة»، بخلاف مليون طالب خارج منظومة تكافل وكرامة، 500 ألف طالب.

توفير مترجمين إشارة في الجامعات

وأكدت وزيرة التضامن في تصريحات صحفية عنها، على هامش مؤتمر «تكافؤ الفرص التعليمية»، أنّه يتم دعم أكثر من 50 ألف طالب سيلتحقون بالجامعة من أبناء تكافل وكرامة، وجرى توفير مترجمين إشارة بالجامعات، وعمل برامج لذوي الهمم، قائلة: «طموحنا إتاحة التعليم للجميع، وأن يتعلم كل من هو تحت سن 18 سنة القراءة والكتابة».

دعم طلاب الجامعة من أبناء تكافل بـ200 جنيه شهريا ودفع مصروفاته

وتابعت القباج، أنّه يتم دعم الطالب الجامعي من أبناء «تكافل وكرامة»، بدفع مصروفات الجامعة له، ودعمه نقديا بـ200 جنيه، إلى جانب الدعم النقدي المقدم لأسرته بنحو 500 جنيه، ويتم مساعدة الطلاب أبناء تكافل وكرامة في أبحاثهم، ودعم أسر الطلاب عينيا.

وأوضحت الوزيرة، أنّه جار تجربة «نظارة الأمل» بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لما لها من 25 وظيفة لذوي الإعاقة البصرية، إذ إنّها ناطقة ويمكن من خلالها قراءة العملة ونطق أرقام التليفون، لافتة إلى أنّه جرى استيرادها من دبي ويتم تجربتها حاليا، لمعرفة مدى استخدام ذوي الإعاقة البصرية لها.

حساب موحد للتبرع لتكافؤ الفرص التعليمية

وأشارت إلى أنّ بعض طلاب تكافل قالوا للوزارة إنّ «دعم الـ500 جنيه غير كاف»، لذلك جرى دعم طلاب الجامعة، ومستمرون مع أسر تكافل من البداية للنهاية، كما أكدت أنّ الوزارة تسعى ليكون هناك مساءلة قانونية لمن يسرب ابنه من التعليم إلا لظروف خارجة عن إرادته، موضحة: «لو تسرب أبناء تكافل من التعليم غصب عنه يبقى المشكلة عندنا».

ولفتت وزيرة التضامن، إلى أنّ الوزارة أطلقت حساب موحد للتبرع لتكافؤ الفرص التعليمية، تحت المؤسسة العامة للتكافل.