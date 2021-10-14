أروى جودة: مهرجان الجونة واجهة مشرفة لمصر

قالت الفنانة أروى جودة، إن مهرجان الجونة السينمائي، واجهة مشرفة لمصر أمام العالم أجمع، كاشفة عن حبها الشديد له بجانب مهرجان القاهرة السينمائي.

وأوضحت «أروى»، خلال حفل افتتاح مرهجان الجونة، المذاع على شاشة on، أن جائزة البيئة الخضراء، التي تشارك في عضوية لجنة تحكيمها، جائزة مهمة للغاية، ناصحة كل العالم بالتركيز على نظافة البيئة والمحافظة على استمرارها خضراء.

مهرجان موسيقي كبير بمنتجع مكادي هايتس مايو المقبل

على جانب آخر، كشف تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمكادي هايتس، أن وزيرة الثقافة، كانت قد طلبت من المهندس سميح ساويرس تنظيم مهرجان للموسيقى على غرار مهرجان الجونة، موضحا أن المهندس سميح ساويرس وافق على ذلك بالفعل، ولكنه اختار مكادي هايتس لاستضافة هذا المهرجان الموسيقي بدلا من الجونة، معلنا أن هذا المهرجان سينطلق في مايو المقبل من عام 2022، واصفا أنه سيكون أول مهرجان موسيقي عالمي ينظم في مصر وفي الشرق الأوسط

ووجه «دويدار»، خلال نفس حفل الافتتاح، المذاع على شاشة on، شكره إلى كل العمالة، التي عملت منذ أمس إلى إعادة القاعة الرئيسية للمهرجان إلى ما كانت عليه، بعدما تعرضت لحادث حريق كبير بالأمس.

وأكد الرئيس التنفيذي لمكادي هايتس، أن مهرجان الجونة السينمائي يضيف الكثير إلى صناعة السينما في مصر وليس هذا فقط بل في العالم أيضا.