ختام دورة استراتيجيات التعلم لمعاوني هيئة تدريس جامعة سوهاج

اختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، دورته التدريبية بعنوان «استراتيجيات التدريس والتعلم»، بمشاركة 22 معيداً ومدرساً مساعداً من مختلف كليات الجامعة، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وقال إن التدريب تم بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم، واستمر على مدار يومين، بمعدل 10 ساعات تدريب مباشر.

التعريف باستراتيجيات التدريس والتعلم ودورها

وأضاف «عبد الخالق» أن البرنامج التدريبي هدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات المتعلقة باستراتيجيات التدريس والتعلم، وتغيير اتجاهاتهم إيجابياً نحو تبني الاستراتيجيات الملائمة لتحقيق أهدافهم التدريسية، مشيراً إلى أن البرنامج اشتمل على العديد من المحاور والأهداف، أهمها التعريف باستراتيجيات التدريس والتعلم ودورها الفعال في العملية التدريسية، مع مناقشة أهم الأساليب والأنشطة التدريسية، والهدف الذي يتناسب مع كل أسلوب لتحديد الأسلوب الملائم للهدف التدريسي، كما هدف أيضاً إلى إكساب المشاركين مهارة تطبيق الاستراتيجيات المختلفة وتقييم أدائها.

أنشطة واستراتيجيات ملائمة لتحقيق الأهداف التدريبية

وأوضح الدكتور عنبر محمود، مدير المركز، أن التدريب تضمن أيضاً العديد من الأساليب والأنشطة والاستراتيجيات التدريبية الملائمة لتحقيق الأهداف التدريبية، أهمها المحاضرات والعروض وورش العمل، والمحاكاة وتمثيل الأدوار وغيرها، كما اشتمل البرنامج على العديد من الوسائل لتقييم أثره أثناء التدريب منها، الاختبارات القبلية والبعدية والملاحظة والاستبيانات مع تقييم لجميع عناصر العملية التدريبية، شاملة المدرب والمتدرب والمادة العملية ومناخ وبيئة التدريب وإدارة التدريب.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي قدمه الدكتور خالد عبد اللطيف عمران، عميد كلية التربية، والدكتورة نادية محمد علي، الأستاذ المساعد بكلية التمريض بالجامعة.