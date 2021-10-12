جامعة سوهاج: دفع المصروفات على قسطين والكتب مجانا لغير القادرين

اتخذت جامعة سوهاج عدة قرارات لتخفيف العبء عن الطلاب، منها دفع المصروفات الدراسية على قسطين، كل منهما في فصل دراسي، بالإضافة إلى تحمل تكاليف الكتب الدراسية عن الطلاب غير القادرين.

وفي الوقت نفسه انتظمت الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، في يومها الرابع منذ انطلاقها السبت الماضي، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

صندوق التكافل يتحمل مصروفات غير القادرين

قرر الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، تأجيل دفع رسوم مصروفات المقررات الإلكترونية للمناهج الدراسية الخاصة بالتيرم الثاني للعام الجامعي 2021-2022 إلي بداية الفصل الدراسي الثاني، والاكتفاء حاليا بسداد المصروفات الخاصة بالفصل الدراسي الأول الجاري، تخفيفًا علي الطلاب وأولياء الأمور، موجها صندوق التكافل الاجتماعي بتحمل هذه الرسوم للطلاب المتعثرين غير القادرين، بشرط تقديم بحث اجتماعي يثبت عدم قدرته علي سداد المصروفات.

استمرار تطعيم الطلاب وأعضاء هيئات التدريس

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«لوطن» عدم رصد أي مشكلات حتى الآن منذ انطلاق الفصل الدراسي الأول للجامعات، مؤكدا أن الجامعة أنهت جميع التجهيزات المتعلقة بالعام الجديد، مشيرا إلي أن الجامعة تواصل حاليا إجراء التطعيم ضد فيروس كورونا لجميع منسوبيها، والاستمرار في تسكين الطلاب بالمدن الجامعية.

وفي المنيا أوضح الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة تواصل حاليا استقبال منسوبيها بمختلف العام الدراسي منذ انطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدا أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا أن الجامعة سخرت كافة إمكانياتها لتذليل العقبات تجاه الطلاب.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة استقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات المختلفة، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة و كذلك استمرار تحصيل الرسوم الخاصة بالمصروفات الدراسية للكليات المختلفة.