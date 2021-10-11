استئناف حصر العمالة غير المنتظمة.. ووظائف لأكثر من 500 من ذوي الهمم

استأنفت مديريات القوى العاملة بالمحافظات، عمليات الحصر الرسمية لـ«العمالة غير المنتظمة»، وتسجيلها في سجلات المديريات وذلك في إطار خطة وزارة القوى العاملة، وتوجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة، للوقوف على الإعداد الحقيقية ومهن وحرف العمالة غير المنتظمة وتسجيلها رسميًا في سجلات مديريات القوى العاملة والإدارات التابعة لها بالمحافظات.

حصر رسمي للعمالة غير المنتظمة على أرض الواقع في 27 محافظة

وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية، أنّ مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، تواصل عمليات استكمال حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع وتسجيلها، واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتها صحيًا واجتماعيًا ضمن مبادرة «حياة كريمة».

حصر 300 عامل غير منتظم في جنوب سيناء.. والمستهدف 3000

وأكد الوزير أنه في إطار خطة الحصر، فإن مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، حصرت العمالة غير المنتظمة بموقع «التجلي الأعظم» فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، في شركتين، حيث سيتم تسجيل العمالة بهما، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتها صحيًا واجتماعيًا ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مضيفًا أنه تم حصر 300 عامل من شركتي حسن علام وأبناء سيناء في الزيارة الأولى.

وقال أشرف علم الدين، مدير القوى العاملة بجنوب سيناء، إنّه جرى حصر 300 عامل من شركتي حسن علام وأبناء سيناء في الزيارة الأولى، مشيرًا إلى أنه متوقع وصول حجم العمالة خلال المرحلة الأولى إلى 3000 عامل وجرى التنسيق مع إدارة الشركتين على التعاون مع مكتب عمل سانت كاترين، للتسجيل أولا بأول للعمالة، ومن المتوقع أن يصل حجم العمالة خلال المرحلة الأولى إلى 3000 عامل على أن يتضاعف على مدار تنفيذ جميع المراحل.

كما أكد وزير القوي العاملة، أن مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، قامت بعمليات الحصر المستمرة للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات الحالية في المحافظة، حيث شكلت حملة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بشركة أوراسكوم للإنشاءات بشرق العوينات، التي تنفذ مشروع ثلاجة تخزين بطاطس بالمحافظة لـ360 عاملًا، واستخراج شهادات قياس مستوي المهارة مجانًا، تمهيدًا لتسجيلهم بمنظومة قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية.

على الجانب الآخر، نجحت وزارة القوى العاملة في توفير وظائف لأكثر من 500 من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، على مدار الثلاثة اشهر الماضية في جميع المحافظات بمنشآت القطاع الخاص.