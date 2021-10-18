محافظ أسيوط يشهد احتفال جامعة الأزهر بالمولد النبوي

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بمدرج الإمام السيوطي بكلية اللغة العربية بأسيوط، والتي أقامها فرع جامعة الأزهر للوجه القبلي برئاسة الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والدكتور محمود مهني نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي الأسبق، وعدد من القيادات الشعبية والأمنية وعلماء الأزهر ورجال الدين المسيحي وقيادات جامعة أسيوط وعمداء كليات فرع جامعة الأزهر ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وأعقبها كلمات نائب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط ثم وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، تلاها كلمة محافظ أسيوط.

احتفالية جامعة الأزهر بالمولد النبوي

واستمع الحضور لابتهال ديني من الشيخ يسري عبد الرحمن والطالبة رحاب خالد عثمان بالفرقة الثانية بكلية البنات الإسلامية بأسيوط الحاصلة على المركز الأول بالثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية ثم شاهد الحضور فيلما وثائقيا لمشاهد نادرة لحرب أكتوبر وعبور خط برليف المنيع.

وفى سياق آخر، أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بجهود جامعة الأزهر والتعاون مع المحافظة في القطاعات المختلفة، معرباً عن سعادته بهذه الاحتفالية الكبرى لميلاد أعظم من عرفته البشرية رسول الله صلَّ الله عليه وسلم، فضلاً عن الاحتفال بالانتصار العظيم في حرب أكتوبر المجيدة في جامعة الأزهر بفرع أسيوط، والتي تمثل منارة الوسطية في مشارق الأرض ومغاربها.

ولفت إلى دور مؤسسة الأزهر الفعال والهام في التعليم والتنوير، وإضاءة ربوع الأرض بالعلم والحكمة ونشر صحيح الإسلام وتعاليم التسامح والإخاء والمحبة، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصرنا من كل سوء ومكروه.

كما حضر الاحتفالية الدكتور علي عبد الحافظ مدير المنطقة الأزهرية المركزية بأسيوط والشيخ سيد عبد العزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط، والقس عاموس ممثل الكنيسة المصرية، والدكتور منصور كباش رئيس جامعة سفنكس، والدكتور خلف عمار مدير الوعظ والإرشاد الديني بالأزهر الشريف بأسيوط، والدكتور جمال محمد عميد كلية التربية الرياضية بأسيوط، والدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية بأسيوط وعبد الرحمن محمد الأمين العام المساعد لفرع الجامعة، والدكتور رفعت على محمد عميد كلية اللغة العربية، والدكتور صلاح مناع عميد كلية اللغة العربية بأسيوط السابق.

تكريم محافظ أسيوط

وفى نهاية الاحتفالية، قدم نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي درع الجامعة التذكاري للواء عصام سعد محافظ أسيوط، وكرم عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والجامعية وصحفيي وإعلامي ومراسلي عدد من وسائل الاعلام المقروء والمسموع والمرئي ولفريق العلاقات العامة بفرع الجامعة لجهودهم وتغطيتهم المتميزة لجميع فعاليات الفرع.