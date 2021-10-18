شركات السياحة: نسب الإشغال بفنادق القاهرة الكبرى 100%

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن النصف الأول من شهر أكتوبر الحالي شهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية، موضحًا أن تواجد السياح العرب رفع نسب إشغال العديد من فنادق القاهرة الكبرى إلى نحو 100% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة والآثار، لاستقبال النزلاء بالفنادق والمحددة بـ70% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق، منوهًا بأن بعض فنادق القاهرة لجأت لرفع سعر بيع الغرف الفندقية خلال الأسبوعين الماضيين بعد زيادة نسب الطلب من السياح العرب للحجز بها.

ارتفاع نسب الإشغال الفندقي بشرم الشيخ والغردقة

وأضاف«فاروق» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه بالتزامن مع زيادة نسب الإشغال بفنادق القاهرة، فقد تسببت الحركة السياحية الوافدة من ألمانيا وبريطانيا وروسيا وألمانيا فضلا عن الدول العربية إلى وصول نسب الإشغال ببعض فنادق شرم الشيخ والغردقة إلى أكثر من 90% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة والآثار، لاستقبال النزلاء بالفنادق والمحددة بـ70% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق.

الربع الأخير من العام الحالي الأعلى في عدد السياح

وأوضح «فاروق» أن الحركة السياحية التي استقبلتها مصر خلال الفترة من شهر يونيو الماضي وحتى نهاية شهر سبتمبر 2021 شهدت زيادة نحو 30% عن ذات الفترة من عام 2019، لافتا إلى أن الـ 3شهور الأخيرة من العام الحالي ووفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية ستكون الأعلى بالنسبة لأعداد السياح الذين يزورون مصر خلال العام الجاري، موضحًا أن هناك ارتفاعًا كبيرًا خلال الربع الأخير من العام الحالي في الحركة السياحية الوافدة من العديد من دول العالم، خاصة ألمانيا وبريطانيا وأوكرانيا.

وأشار رئيس لجنة السياحة الالكترونية بغرفة شركات السياحة إلى أنه إذا ما سارت معدلات الارتفاع في الحركة السياحية الحالية خلال العام الجديد، فإن الموسم الشتوي المقبل سيشهد استعادة الحركة السياحية الوافدة من الخارج لوضعها الطبيعى قبل جائحة كورونا.