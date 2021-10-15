شركات السياحة: دخول مواطني كوسوفو والبوسنة لمصر بتأشيرات اضطرارية

قال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة، إنه في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لإقرار عدد من التسيرات الخاصة بمنح التأشيرات السياحية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، فقد تمت الموافقة على دخول مواطني كوسوفو والبوسنة والهرسك بتأشيرة اضطرارية من موانئ الوصول شريطة دخولهم ضمن مجموعة سياحية بضمان وكيل سياحي، موضحا أنه تم الحصول على موافقة الأجهزة المعنية على تواجد تلك الجنسيات بمصر.

اشتراط حضور مندوب شركة السياحة

وأضاف خلال الكتاب الدوري رقم 216 لسنة 2021 الذي أرسله لعموم الشركات السياحية أنه تمت الموافقة على الاكتفاء بحضور مندوب من شركات السياحة فقط للتسجيل لمواطني كوسوفو والبوسنة والهرسك لدى أقسام الجوازات دون الحاجة لحضور السائحين أنفسهم للقسم صحبة مندوب شركة السياحة؛ والتنبية على أن تقدم هذه الخدمة مجانا «دون رسوم التسجيل على أن يكون مندوب شركة السياحة أو مندوب الفندق المعتمد لدى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وذلك بموجب خطاب ممهور بخاتم الشركة أو الفندق باسماء الأجانب المطلوب لهم تسجيل جوازات سفرهم».

التدقيق في منح التأشيرات السياحية للسيرلانكيين والبنجال

وأشار إلى استمرار تطبيق القواعد المنظمة لدخول رعايا دولة سيرلانكا وبنجلاديش مع قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع سفارتنا في الخارج للتدقيق في منح تأشيرات الدخول للأفواج السياحية السيرلانكية أو البنجلادشية للتأكد من عدم كونهم من الفئات الدنيا، لافتا إلى ضرورة توافر ضمان شركة سياحية أثناء الوصول والسفر والتشديد على شركات السياحة بضرورة تقديم خطاب للجهات المعنية يفيد بوصول ومغادرة الفوج السياحي والإخطار الفوري حال تخلف أحد أفراد الفوج السياحي.

يشار إلى أن الشهور الثلاثة الأخيرة في العام الجاري ستشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم، خاصة مع إعلان كل من روسيا وبريطانيا وألمانيا وأوكرنيا زيادة رحلاتها لمصر بداية من شهر أكتوبر الجاري.