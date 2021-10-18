حبس الطالب المتهم بقتل مقاول دفاعا عن الشرف في البحيرة 4 أيام

أصدر المستشار إبراهيم المنشاوي رئيس نيابة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم، قرارا بحبس طالب جامعي 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بقتل مقاول عمال بعد ضبطه في وضع مخل مع والدته.

تحويل والدة المتهم للطب الشرعي

ومن جانبه، قرر المستشار محمد شتا مدير نيابة كوم حمادة عرض والدة المتهم على الطب الشرعي لإثبات ما إذا كان هناك واقعة آثمة بينها وبين المجنى عليه، وذلك وقت ارتكاب نجلها لجريمة القتل.

جريمة قتل تهز مركز بدر

وشهدت قرية النجاح التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة جريمة قتل بشعة حين أقدم طالب جامعي على قتل عامل حيث طعنه بسكين عدة طعنات نافذة في الصدر أودت بحياته وجري نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وبإجراء التحريات تمكنت قوات الأمن من ضبط مرتكب الواقعة ويدعي «م. ع» طالب جامعي، طعن المجني عليه بسكين بعد ضبطه في وضع مخل مع والدته داخل حجرة نومها، وبسؤال المهتم أقر بارتكابه الواقعة بدافع الشرف.

وترجع أحداث الواقعة حين تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة بدر، يفيد بالعثور على جثة رجل يدعى «أحمد. م»، 32 عامًا، مقاول عمال ومقيم في كفر ربيع بمحافظة المنوفية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمركز كوم حمادة، والتي باشرت التحقيق مع المتهم.