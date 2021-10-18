صحة جنوب سيناء تنافس للفوز في مسابقة التميز الحكومي

أكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن المديرية تترقب إعلان نتائج جائزة مصر للتميز الحكومي، في انتظار الفوز بهذه الجائزة، مشيراً إلى أن مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء شاركت بالفئات المتقدمة للجائزة عن طريق مكتب صحة أبو زنيمة، ومركز فحص المشتغلين بالأغذية بمدينة شرم الشيخ، وقد نجحا فى التأهل للمرحلة النهائية، وفى انتظار إعلان الجوائز بالحفل الختامي غداً الثلاثاء.

«رخا»: المشاركون قدموا أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر إلى فريق العمل بتلك المنشآت، على المجهود المبذول منهم، بصرف النظر عن النتائج التي سوف تعلن غداً خلال الحفل، وقال إن المشاركين قدموا أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين وتسهيل احتياجاتهم.

يذكر أن غدا الثلاثاء الموافق 19 اكتوبر 2021 ينطلق الحفل الختامي لإعلان الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2020 ، فى دورتها الثانية ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية، وتحت اشراف وزارة التخطيط والتنيمة الاقتصادية.

4 وحدات للكشف عن بعد بجنوب سيناء

وأعلن الدكتور أيمن رخا عن جاهزية 4 وحدات للتشخيص عن بعد بمحافظة جنوب سيناء (مستشفى الطور العام بوحدة الزهراء – مستشفى شرم الشيخ الدولي – مستشفى دهب المركزي – مستشفى طابا المركزي)، وذلك يسمح للطبيب بفحص المريض في أي مكان، مشيراً إلى أن المبادرة التي يجري تنفيذها، تهدف إلى تمكن الطبيب من متابعة حالة المريض في أي وقت وأي مكان، حيث أنها يتم تنفيذها عن طريق طبيب وسيط، بمتابعة حالة المريض بأحدث الأجهزة الطبية.

وقال الدكتور رضا جمال، منسق التشخيص عن بعد بالمحافظة، إن تنفيذ المبادرة أصبح ممكناً مع التطور التكنولوجي، وظهور الأجهزة التي تساعد على تنفيذها، ويحل معوقات العمل الروتيني بالقطاع الطبي، ويساعد على تشخيص الحالات التي لا يوجد تخصصات خاصة بها بالمحافظة، أو في حالة أن الاخصائي المسؤول عن الحالة يحتاج إلى رأي طبي آخر.