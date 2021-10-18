عاطل يدير أكاديمية وهمية لإصدار شهادات دراسات عليا بشبرا

أمرت نيابة الأموال العامة في محافظة القليوبية، اليوم الاثنين، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بإنشاء وإدارة أكاديمية وكيان وهمي في شبرا الخيمة، بغرض منح شهادات دراسات عليا، بحجة السفر للخارج، وتوفير فرص عمل بوظائف داخل وخارج مصر، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات من شهادات مزورة وإحالته للمعمل الجنائي.

تفاصيل ضبط عاطل لإدارته كيانا تعليميا وهميا

وصلت معلومات سرية إلى أجهزة أمن القليوبية تفيد بقيام عاطل بإنشاء كيان تعليمي وهمي بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول، يتخذه وكراً لممارسة نشاط إجرامي في النصب على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا، حيث قام بالإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت أنه يتم منح الطالب عقب التخرج شهادات تخصصية معتمدة من الجهات الحكومية وأوهم ضحاياه بأن الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالداخل والخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم.

بعرض المعلومات على اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وعثر بداخل المكان على كمية من شهادات تخرج تفيد باجتياز الدارس لبرنامج تدريبي في مجالات مختلفة، وكمية من الكتب لبعض المواد العلمية التي يتم تدريسها بالأكاديمية، ومجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى تلك الأكاديمية، وكمية من ملفات خاصة بالمجني عليهم، تشمل أوراق تقدمهم للدورات الوهمية، وكمية كبيرة من نماذج أسئلة وإجابات والدرجة العلمية للامتحانات الخاصة ببعض الطلاب بالأكاديمية خلال العام الدراسي، وعدد 3 دفاتر إيصالات استلام نقدية، تفيد بحصول المتهم على مبالغ مالية منهم، وعدد 2 أكلاشيه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.

حبس عامل شرع في قتل سائق «توكتوك» في شبين القناطر

في سياق آخر، أمرت النيابة العامة بشبين القناطر بحبس عامل 4 أيام، لقيامة بالشروع في قتل سائق «توكتوك»، إثر مشاجرة بسبب خلافات بينهما، حيث جرى نقل المجني عليه مصاباً إلى مستشفى شبين القناطر، وتم تحويله إلى مستشفى بنها العام لخطورة حالته، وألقي القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر إشارة من المستشفى بوصول «أ. م. ع.»، 21 سنة، سائق «توكتوك»، مصاباً بجرح نافذ في البطن، وتم تحويله لمستشفى بنها العام

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطاراً بالواقعة، وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا تشاجر مع المجني عليه، بسبب خلافات بينهما.

تم إلقاء القبض على المتهم، ويُدعى «م. و. ج»، وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.