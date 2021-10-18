أسعار تذاكر مهرجان الموسيقى العربية.. تصل إلى 7500 جنيه

أيام قليلة وتنطلق الدورة الـ30 من مهرجان الموسيقى العربية، فتفتح الأوبرا أبوابها للجمهور 1 نوفمبر المقبل، وتستمر الفعاليات لمدة 15 يومًا، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة، وتشمل «النافورة، المسرح الصغير، مسرح الجمهورية، معهد الموسيقى العربية»، وأوبرا دمنهور ومكتبة الإسكندرية أيضا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أسعار تذاكر مهرجان الموسيقى العربية، وفقًا للموقع الرسمي لدار الأوبرا المصرية:

أسعار تذاكر مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا

5 نوفمبر

مسرح النافورة: صوليست قانون الفنان فرات قدوري، والفنان عاصي الحلاني بقيادة أحمد عامر.

أسعار التذاكر: تصل إلى 5200 جنيه.

11 نوفمبر

مسرح النافورة: الفنانة كنزي، والفنان محمد حسن، والفنانة كارمن سليمان، والفنان هاني شاكر، وقيادة محمد الموجي.

أسعار التذاكر: تبدأ من 200 جنيه وتصل إلى 3680 جنيه.

6 نوفمبر

مسرح النافورة: الفنانة «فرح الموجي، وأحمد عصام، وياسر سليمان، وإيهاب عبدالحميد، ووائل جسار»، والفنانة إيمان عبدالغني، بقيادة عادل عايش.

أسعار التذاكر: تبدأ من 200 جنيه وتصل إلى 2500 جنيه.

8 نوفمبر

مسرح النافورة صوليست قانون الفنان ماجد سرور، والفنانة فايا يونان، والفنان مروان خوري، بقيادة مصطفى حلمي.

أسعار التذاكر: تتراوح بين 300 و500 و1000 وتصل إلى 3500 جنيه.

ا12 نوفمبر

مسرح النافورة: الفنان محمد رشاد، والفنانة صابرين النجيلي، وصوليست كمان الفنان ليث صديق، والفنان محمد عساف، والفنانة جنات، وقيادة محمد الموجي.

أسعار التذاكر: تتراوح بين 500 و700 و100 وتصل إلى 7500 جنيه.

14 نوفمبر

مسرح النافورة: الفنانة أصالة وقيادة مصطفى حلمي.

أسعار التذاكر: تتراوح الأسعار بين 300 إلى 500 وتصل إلى 7000 جنيه.

أسعار تذاكر مهرجان الموسيقى العربية بمكتبة الإسكندرية

1 نوفمبر

يحيي الحفل: نهاد فتحي وحسام حسني ونفين رجب، والفنان الكبير عاصي الحلاني بقيادة أحمد عامر.

أسعار التذاكر: 1010- 860 - 710- 510- 360

4 نوفمبر

يتواجد بالحفل: فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي شروق شريف وياسر سعيد ومصطفى سعد وهبة إسماعيل والفنانة الكبيرة عفاف راضي بقيادة عبد الحميد عبد الغفار.

أسعار التذاكر: 510- 410- 310- 210-110

5 نوفمبر

الفنان هشام إبراهيم «العراق»، الفنانة رحاب مطاوع، الفنان الكبير مروان خوري، قيادة مصطفى حلمي.

أسعار التذاكر: 860- 710-510- 360- 210

7 نوفمبر

الفنان فرات قدوري وفرقة ضفاف دجلة «العراق»، صوليست بيانو الفنان عمرو سليم، والفنان مدحت صالح.

أسعار التذاكر: 860- 710- 510- 360-210.

11 نوفمبر

يحيي الحفل، الفنانة ريهام عبد الحكيم والفنان الكبير صابر الرباعي قيادة هاني فرحات.

أسعار التذاكر: 1510-1210-910-710-310.

12 نوفمبر

يحيي الحفل الفنانة مي حسن والفنان سعد رمضان «العراق»، والفنان الكبير علي الحجار بقيادة حازم القصبجي.

أسعار التذاكر: 860- 710- 510- 360-210.

تعليمات عند دخول حفلات مهرجان الموسيقى العربية

- الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء.

- غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

- الالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم.

- قياس الحرارة بواسطة المختص.

- الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.