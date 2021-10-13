إعلان تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ30 الأحد المقبل

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مؤتمرًا صحفيًا في الـ6 مساءً الأحد المقبل الموافق 17 أكتوبر بالمسرح الصغير للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية المقامة فعالياته في الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وذلك بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر وأعضاء اللجنة التحضرية.

أعضاء اللجنة التحضيرية للمهرجان

تتكون لجنة المهرجان من: «الموسيقار حلمي بكر، والدكتور رضا رجب، والدكتور حسن شرارة، والدكتور عماد عاشور، والشاعر جمال بخيت، والموسيقار يحيى الموجي، والموسيقار زياد الطويل، والشاعر هاني عبد الكريم، والموسيقار محمد رحيم، والدكتور ماجد سرور، والإعلامي امجد مصطفي، والفنان أمجد العطافي، والإعلامي محمد منير، والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية.

ويشهد المؤتمر حضور مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية.

آخر انشطه وزيرة الثقافة:

في سياق آخر شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، مساء أمس الاحتفالية الضخمة التي أقيمت بمناسبة مئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، وأحياها أوركسترا القاهرة السيمفوني بمشاركة أوركسترا المعهد الوطني للموسيقى مع المطربة غادة عباسي بقيادة الموسيقار هيثم سكرية، وذلك على مسرح قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب.

وكان أوركسترا القاهرة السيمفونى بمشاركة أوركسترا المعهد الوطني للموسيقى والمغنية الشابة غادة عباسي بقيادة الموسيقار هيثم سكرية، قدم سيمفونية بعنوان «المملكة الأردنية الهاشمية.. حبيتك عمان»، من تأليف قائد الحفل، وكلمات على البتيري، وتحكي قصة الأردن.

بروتوكول تعاون مع الأردن

ووقعت وزيرة الثقافة بروتوكول تعاون مع نظيرتها الأردنية يتضمن خمسة محاور رئيسية في عدة مجالات ثقافية وفنية وهي في مجال المكتبات، مجال المؤتمرات والمحاضرات والندوات الثقافية، مجال الفنون والفنون الأدائية والسينمائية والتراث الثقافي غير المادي، و في مجال ثقافة الطفل، ومجال الترجمة.