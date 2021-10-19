محافظ دمياط تبحث مخطط رفع كفاءة طرق رئيسية بعد إدراجها بخطة «النقل»

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالأمس، الاجتماع التنسيقي لمتابعة إجراءات تنفيذ أعمال رفع كفاءة طرق رئيسية تم إدراجها بخطة وزارة النقل للعام المالي الحالي، وذلك بعد الحصول على موافقة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال زيارته لهيئة ميناء دمياط في مايو الماضي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره اللواء محمد رأفت، سكرتير عام المحافظة، وأحمد عثمان مستشار وزير النقل لمشروعات الموانئ بهيئة ميناء دمياط، وسلوى صالح، رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري، ورؤساء شركات المرافق.

وناقشت محافظ دمياط، كل المعوقات التي تواجه خطط التنفيذ، كما بحثت مع الجهات المعنية آلية استكمال الأعمال بما لا يتعارض مع مسارات شبكات المرافق بكل طريق.

محافظ دمياط تبحث مخطط رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي

وتابعت محافظ دمياط أعمال صيانة ورفع كفاءة وازدواج طريق الميناء بطول 2.5 كم، كما ناقشت المحاور المُتعلقة بالمشروع، حيث وجهت بالتنسيق مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لإيجاد حل بخصوص كابلات الكهرباء المتعارضة مع الأعمال بالمنطقة لتوسعة الطريق وازدواجه.

ووجهت المحافظ بالتنسيق فيما بين الجهات المختلفة لإجراء المعاينات المطلوبة في أسرع وقت ممكن، لتحديد مسارات المرافق، وذلك لاستكمال أعمال رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي وطريق «دمياط- شربين» المزدوج بطول 38 كم، حيث أكدت على ممثل جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزي للتعمير بوضع جداول زمنية تتضمن مواعيد الانتهاء من تنفيذ مسارات شبكات المرافق المدرجة بمبادرة «حياة كريمة» بمركز كفر الواقعة بقطاعات محددة بالطريق، حتى يتسنى تنفيذ أعمال رفع الكفاءة به، كما أكدت على التنسيق بين كل الجهات للبدء فى أعمال رفع كفاءة بالمرحلة الأولى لطريقا 801 ومحور فارسكور.