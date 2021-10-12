محافظ دمياط وممثل «اليونيدو» يبحثان سبل دعم زراعة القطن

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، الدكتور باسل الخطيب، ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وسارة برليزي، مسؤول البرامج بالمنظمة، وأحمد رزق، نائب ممثل المكتب الإقليمي.

تناول اللقاء سُبل دعم زراعة القطن، وإدراج هذا المخطط ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي يجري تنفيذها حالياً بعدد من القرى التابعة لمركز كفر سعد، حيث يستهدف ذلك تحقيق ممارسات معينة في زراعة القطن، وفقاً لمعايير محددة، لإنتاج القطن طويل التيلة بجودة عالية، إلى جانب دعم المزارعين لتسويق القطن بسعر أعلى، وتلافي أي عيوب ناتجة عن الطريقة غير السليمة خلال الزراعة، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها «اليونيدو» بالتعاون مع وزارتي الزراعة والصناعة وعدد من الأجهزة المعنية، بالشراكة مع شركات متخصصة في صناعة الملابس، وذلك في إطار مشروع «القطن الأفضل المستدام PCI».

محافظ دمياط: تجنب عمالة الأطفال هدفنا

وذكرت محافظ دمياط، خلال اللقاء، أنه تم دراسة كافة محاور الخطة، والتي تتضمن العمل على جميع خطوات سلسلة القيمة، بداية من التنسيق مع المزارعين لتطبيق أفضل المعايير الدولية الخاصة بعملية الزراعة المستدامة، بالإضافة إلى الجوانب الاجتماعية بعدم وجود عمالة للأطفال، منوهة إلى أنه تم تنفيذ ذلك من قبل بمحافظة دمياط بعدد 3000 فدان، مشيرة إلى أن القطن المصري يحتل مكانة كبيرة بالسوق العالمي.

كما أوضحت أنه تم مناقشة إدراج المشروع ضمن مخطط تطوير الريف المصري بكفر سعد، وذلك نظرًا لتوافق محاورهما لدعم المزارعين بقرى حياة كريمة وتحقيق التنمية الزراعية.

محافظ دمياط تبحث مع ممثلي اليونيدو آليات دعم صناعة الأثاث بالمحافظة

وعلى جانب آخر، بحثت محافظ دمياط مع ممثلي اليونيدو، آليات دعم صناعة الأثاث بالمحافظة، خاصة مع وقوع أكبر مشروع بالشرق الأوسط بها، واهتمام القيادة السياسية بتلك الصناعة، وذلك لتحقيق طفرة بقطاعي التصميم والتسويق.