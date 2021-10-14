محافظ دمياط: «تراثنا» ساهم في تعزيز آليات تسويق منتجات الأثاث الدمياطي

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الخميس، معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية المُقام بمركز مصر للمعارض الدولية، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السبت الماضي.

«عوض» تشيد بمستوى المنتجات المعروضة

وتفقدت محافظ دمياط، أجنحة مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية بدمياط، وغرفة صناعة الأخشاب، وتحدثت مع الصناع المشاركين بالمعرض، وأشادت بمستوى المنتجات المعروضة من الأثاث الدمياطي، والتي عكست مكانته الكبيرة على خريطة الصناعة ومهارة الصانع الدمياطي.

فنانات متحدي السرطان يشاركن في «تراثنا»

وتفقدت محافظ دمياط أيضاً جناح فنانات من متحدي مرض السرطان بجمعية النور والأمل، حيث أشادت بمشاركتهن الفعالة وحضورهن القوي بهذا المعرض، كما تفقدت جناح مبادرة «حياة كريمة»، والذى شارك فيه عارضون من مختلف المحافظات للترويج لمنتجاتهم.

وقالت الدكتورة منال عوض، إن معرض تراثنا في دورته الثالثة ساهم وبشكل كبير فى تعزيز آليات تسويق المنتجات المختلفة من الحرف اليدوية والتراثية بشكل عام، والأثاث بشكل خاص، لاسيما في ظل مشاركة بعض الدول العربية الشقيقة، وذلك لتحقيق التعاون فى مجالات التجارة والوصول بهذه المنتجات إلى الأسواق بمختلف الأنحاء.

«عوض»: ما حققته وزارة التضامن في «تراثنا» صورة مشرفة

وأشادت المحافظ بما حققته الوزارة بقيادة الدكتورة نيفين جامع لتنظيم المعرض بهذه الصورة المشرفة، وذلك لتحقيق رؤية الدولة لدعم الشباب والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

الجدير بالذكر، أن 50 عارضا من مدينة دمياط للأثاث، إلى جانب 40 عارضا من الغرفة التجارية بدمياط، شاركوا بجناحين بالمعرض على مساحتي 200 و100 متر مربع، حيث بدأت فعالياته من السبت الماضي ويستمر حتى غدًا الجمعة.