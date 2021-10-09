محافظ دمياط: إزالة 24 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 1560 مترا

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار حملات التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وجميع أشكال البناء المخالف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتعامل الحاسم مع أي تعديات واسترداد أملاك الدولة.

رصد أي تعديات والتعامل معها في المهد

أكدت «المحافظ» إزالة 24 حالة تعدى على أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة كفر سعد تابعين لولاية جسور النيل، بمساحة 1560 م2 وذلك خلال الحملة المُنفذة اليوم، وذلك استكمالاً لما حققته المحافظة بالموجة الـ18.

كما أصدرت تعليمات مشددة برصد أي تعديات والتعامل الحاسم معها في المهد، مؤكدة أن المحافظة تولى هذا الملف اهتمامًا بالغًا وذلك للحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب.

متابعة دورية لعدم تكرار المخالفات

ووجهت المحافظ بضرورة المتابعة الدورية لعدم تكرار تلك المخالفات مرة أخرى، والرصد الفوري لأي حالات تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدةً أن المحافظة لن تتهاون في استرداد أملاك الدولة، للحفاظ على حق الشعب، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

وكان قد تم تنفيذ قرار الإزالة رقم 1816 لسنة 2000، تعديات على أملاك الدولة «بناء مقابر على تل آثار البراشية»، الصادر من المجلس الأعلى للآثار، وتم هدم عدد 100 مقبرة بدون رفات.