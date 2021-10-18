ضاحي يفتتح عدة مشروعات بنادي المهندسين في أكتوبر ويكرم المتفوقين «صور»

كرم المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، عددا من أبناء الأعضاء المتفوقين، بالتزامن مع افتتاح عدد من مشروعات التطوير والتجديد بنادي المهندسين بالسادس من أكتوبر، برئاسة المهندس إيهاب منصور، وشارك في الافتتاح المهندس أحمد عثمان، وكيل نقابة المهندسين، والمهندس حسن عبد العليم الأمين العام، والمهندس احمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهندسين، وعدد من أعضاء مجلس نقابة المهندسين.

نقيب المهندسين يشهد افتتاح عدة مشروعات

وبحسب بيان صادر عن نقابة المهندسين، فقد شهد النقيب عدة افتتاحات، شملت تجديد قاعات التدريب، وتجديد قاعة اللواء زكي باقي يوسف، وافتتاح منطقة الفودكورت وأيضا قاعة الأفراح الصيفية والمطعم، وتراك الممشي والمنافذ.

وعقب افتتاحه تلك المشروعات، شارك نقيب المهندسين وقيادات النقابة في حفل تكريم المتفوقين من أبناء مهندسي الجيزة في الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة.

نادي نقابة المهندسين في أكتوبر

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أكد نقيب المهندسين، أن النقابة تفتخر بالمتفوقين من أبناء المهندسين وتحرص كل عام على تكريمهم تشجيعا لهم على مواصلة التفوق وقال ضاحي إن طلاب مصر وشبابها هم فخر الوطن وأملها في تحقيق مستقبل مزدهر.

وتابع ضاحي، في كلمته، قائلا إن تكريم أبنائنا وبناتنا من الطلاب المتفوقين، واحدة من الأحداث السعيدة في نقابة المهندسين، والنقابة تحرص دوما على تكريم المتفوقين تقديرا لجهودهم طوال عام دراسي كامل، وتعبيرا من نقابة المهندسين عن مدى فخرها واعتزازها بما بذلتموه من جهود، ولتشد على أيديكم لبذل مزيد من الجهد لمواصلة التفوق، لتكونوا قدوة صالحة لغيركم من الطلاب ليحذوا حذوكم، ويسيروا على درب التفوق مثلكم.

ووجه ضاحي، التحية للمهندسين أولياء أمور الطلاب المتفوقين، وقال: «وراء كل طالب متفوق اسرة رائعة شجعته ووفرت له سبل التفوق فتحية لكل مهندس ومهندسة نجح في أن بقدم لمصر ابنا ناجحا متفوقا يجدد الأمل في تحقيق مستقبل مشرق لوطننا الغالي مصر».